Tour khám phá ở Việt Nam được đề cử 'xuất sắc nhất thế giới'

Đó là hành trình khám phá Vườn Quốc gia Cát Tiên có tên "Katien Ranger Patrol (Tuần tra rừng Cát Tiên)" - sản phẩm du lịch bảo tồn của Katien Safari, thuộc Oxalis Adventure khi vào chung kết tại hạng mục "Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới" (Best Wider World Tourism Project).



Được thành lập vào năm 1960, giải thưởng BGTW là nơi hội tụ của hơn 220 nhà báo, tác giả, nhiếp ảnh gia, biên tập viên, nhà sản xuất truyền hình và blogger du lịch chuyên nghiệp được cấp chứng nhận. Mặc dù đặt trụ sở tại Vương quốc Anh, mạng lưới hoạt động của BGTW lại trải rộng trên toàn thế giới. Các thành viên của hiệp hội liên tục đóng góp bài viết, hình ảnh và tư liệu cho nhiều nền tảng truyền thông danh tiếng như The Telegraph, The Times, National Geographic Traveler, BBC Travel, Wanderlust, cùng các bộ sách hướng dẫn du lịch hàng đầu như Lonely Planet hay Rough Guides.

Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 2.11 tới ngay trước thềm Hội chợ Du lịch Thế giới (World Travel Market - WTM) tại London. Mỗi đề cử đều do một thành viên chính thức của BGTW trực tiếp khảo sát, đánh giá thực địa. Sau đó, toàn bộ thành viên trong hiệp hội sẽ bình chọn cho các dự án trong danh sách rút gọn.

Quan sát động vật hoang dã bằng camera tầm nhiệt ở Cát Tiên Ảnh: Oxalis

Tại mùa giải 2026, BGTW đã công bố danh sách các dự án lọt vào vòng chung kết ở cả ba khu vực. Ở hạng mục "Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới", sản phẩm "Katien Ranger Patrol" của thương hiệu Katien Safari đã vinh dự góp mặt tranh giải cùng 2 dự án đến từ Brazil và Cameroon.

Oxalis Adventure nổi tiếng qua việc vận hành các chuyến thám hiểm bền vững tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi sở hữu hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Với thương hiệu Katien Safari, Oxalis tiếp tục mang năng lực quản lý vận hành chuẩn quốc tế và mô hình du lịch gắn liền với bảo tồn đến Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Hành trình "Katien Ranger Patrol" được xây dựng nhằm kết nối trải nghiệm du lịch khám phá với công tác bảo tồn thực địa. Thay vì chỉ tham quan thụ động, du khách sẽ cùng lực lượng kiểm lâm và các chuyên gia địa phương đi sâu vào rừng nguyên sinh để trực tiếp tham gia vào các hoạt động tuần tra, bảo vệ hệ sinh thái. Công ty cũng có kế hoạch xây dựng Làng du lịch cộng đồng Tà Lài, tọa lạc ngay tại vùng đệm của Vườn Quốc gia Cát Tiên. Đây là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc bản địa Châu Mạ và S'tiêng, một địa bàn mang đậm bản sắc văn hóa và có vị trí chiến lược đối với công tác bảo tồn.

Du khách trong hành trình khám phá Vườn Quốc gia Cát Tiên Ảnh: Oxalis

Doanh thu từ tour được trích lại để hỗ trợ trực tiếp cho công tác tuần tra chống tháo gỡ bẫy thú trái phép, quan sát động vật qua camera giám sát và bảo vệ mảng xanh sinh thái tại một trong những trung tâm đa dạng sinh học quan trọng nhất Việt Nam. Dự án tạo việc làm bền vững cho người dân thuộc các dân tộc thiểu số địa phương, giúp họ có nguồn thu nhập ổn định thay vì phụ thuộc vào việc khai thác tài nguyên rừng trái phép. Du khách thu nhận những hiểu biết sâu sắc về đa dạng sinh học khi trực tiếp quan sát dấu vết của các loài động vật hoang dã như voi châu Á, bò tót, chim hồng hoàng hay các loài linh trưởng, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên.