Toy Story 5 phá bỏ 'lời nguyền'

Cuộc tái ngộ đầy cảm xúc của Woody, Buzz Lightyear cùng nhóm bạn trong Toy Story 5 đang nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình Ảnh: AP

Thương hiệu hoạt hình "con cưng" của Pixar vừa có buổi ra mắt giới phê bình và báo chí điện ảnh quốc tế. Theo Variety, sau đúng 30 năm kể từ ngày phần phim đầu tiên thay đổi lịch sử dòng phim hoạt hình 3D, Toy Story 5 (Câu chuyện đồ chơi 5) chứng minh bản thân vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao. Những phản hồi sớm từ giới chuyên môn đều dùng các tính từ mạnh như "xúc động", "hài hước" và "sâu sắc" để mô tả về tác phẩm này.

Trên mạng xã hội X, nhà phê bình phim nổi tiếng Scott Menzel không tiếc lời ca ngợi khi cho rằng phần phim thứ năm hoàn toàn đủ tầm đứng ngang hàng với bộ ba phần đầu tiên: "Bộ phim mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa tiếng cười, cảm xúc và thứ phép thuật đặc trưng làm nên thương hiệu Pixar. Đây là lý do vì sao Toy Story vẫn luôn là một trong những loạt phim xuất sắc nhất mọi thời đại". Ông cũng dự đoán tác phẩm này sẽ là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu những bộ phim hay nhất năm 2026.

Đồng quan điểm, Daniel Baptista, người dẫn chương trình The Movie Podcast, gọi trải nghiệm xem Toy Story 5 là "khoảnh khắc định hình cả một thế hệ". Ông nhấn mạnh Pixar đã mang đến đúng câu chuyện mà khán giả đương đại đang cần: "Một bộ phim ý nghĩa, cảm động và bắt buộc phải ra rạp xem. Lần này, nhân vật cô nàng cao bồi Jessie cuối cùng đã tỏa sáng và có được hào quang xứng đáng".

Biên tập viên cấp cao Jazz Tangcay của Variety thừa nhận đã vừa khóc vừa cười khi theo dõi hành trình của các món đồ chơi: "Toy Story 5 là một tác phẩm kỳ diệu và hoàn hảo. Sự xuất hiện của các nhân vật mới được cài cắm rất duyên dáng". Trong khi đó, cây bút Meredith Loftus từ trang Collider khẳng định câu chuyện chạm đến những góc khuất tâm lý mà cô không ngờ tới, đặc biệt là cách phim đặt lên bàn cân sự khác biệt giữa công nghệ hiện đại và giá trị của những món đồ chơi truyền thống.

Về mặt nội dung, Toy Story 5 mở ra cuộc hội ngộ đầy duyên nợ giữa Woody, Buzz Lightyear và nhóm bạn cũ. Ở cuối phần 4, chàng cảnh sát trưởng Woody đã lựa chọn rời đi cùng Bo Peep để giúp đỡ những món đồ chơi bị bỏ rơi, nhường quyền "lãnh đạo" phòng chơi của cô bé Bonnie lại cho Buzz và Jessie. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một chiếc máy tính bảng hiện đại mang tên Lilypad đã làm đảo lộn mọi thứ, buộc cả nhóm phải tái hợp để bước vào một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới.

Bên cạnh sự trở lại của những giọng lồng tiếng quen thuộc đã làm nên linh hồn cho bộ phim như Tom Hanks (vai Woody), Tim Allen (vai Buzz) hay Joan Cusack (vai Jessie), phần phim này còn chào đón những gương mặt mới như Greta Lee hay Conan O'Brien.

Chia sẻ sâu hơn về ý tưởng kịch bản với tờ Variety, đạo diễn Andrew Stanton lý giải về việc đưa yếu tố công nghệ thời thượng vào phim: "Chiếc máy tính bảng Lilypad vô tình trở thành 'kẻ phản diện' trong mắt thế giới đồ chơi vì chúng cảm thấy vị thế của mình bị đe dọa nghiêm trọng. Thế nhưng, nhìn rộng ra thì đó chỉ là một giai đoạn phát triển tất yếu trong quá trình trưởng thành của đứa trẻ. Lilypad muốn giúp đứa trẻ tiến lên bằng những kỹ năng công nghệ vượt trội nhưng lại thiếu đi trải nghiệm thực tế, trong khi Jessie và nhóm đồ chơi cũ lại có thừa sự thấu hiểu nhưng chưa sẵn sàng cho làn sóng công nghệ".

Việc Toy Story 5 nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn cũng phần nào giải tỏa áp lực cho đạo diễn Andrew Stanton. Là "huyền thoại" tại Pixar từng đứng sau hai tượng vàng Oscar với Wall-E và Finding Nemo, đây là lần đầu tiên ông trực tiếp ngồi ghế đạo diễn cho một phần phim Toy Story, dù trước đó đã tham gia viết kịch bản cho cả 4 phần.

Theo kế hoạch, Toy Story 5 sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp từ ngày 19.6 tới.