Những hình ảnh đầu tiên của 'Toy Story 5' được tiết lộ

Daily Mail đưa tin hôm 12.11, phần phim mới tiếp tục mở rộng "vũ trụ Toy Story", đồng thời giới thiệu một phản diện quen thuộc với nhiều phụ huynh hiện đại, đó chính là các thiết bị công nghệ. Nhân vật gây chú ý lần này là một chiếc máy tính bảng mang tên Lilypad.

Câu chuyện về thiết bị công nghệ 'đối đầu' đồ chơi truyền thống

Trong đoạn teaser dài 49 giây, các món đồ chơi quen thuộc như chú chó Slinky, ông bà khoai tây Potato Head và đặc biệt là chàng cao bồi Woody đều tỏ ra hoảng sợ trước sự xuất hiện của món đồ chơi công nghệ mới. "Xin chào, tôi là Lilypad. Hãy cùng chơi nào", chiếc máy tính bảng cất tiếng chào sau màn unbox đầy kịch tính.

Lilypad - chiếc máy tính bảng thông minh được xem là nhân vật phản diện mới của Toy Story 5 ẢNH: PIXAR

Ngay sau khi trailer được đăng tải, nhiều khán giả đã nhanh chóng khen ngợi Toy Story 5 vì dám đề cập tới sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong đời sống trẻ nhỏ những năm gần đây.

Một người xem bình luận trên X: "Tôi rất vui vì phản diện của Toy Story lần này là... một chiếc máy tính bảng dành cho trẻ em". Người khác chia sẻ: "Tôi hy vọng bộ phim sẽ truyền tải được cách thiết bị công nghệ đã lấy đi sở thích, khả năng đọc viết, sự tập trung và kỹ năng xã hội của trẻ. Tôi mong điều này sẽ khiến hàng triệu phụ huynh suy nghĩ lại trước khi để iPad trở thành người trông trẻ".

Woody, Buzz và các món đồ chơi hoảng sợ trước sự xuất hiện của Lilypad ẢNH: PIXAR

Một ý kiến khác nhận định: "Lilypad không chỉ là nhân vật của Toy Story, mà còn là hiện thực. Những ai có con nhỏ đều hiểu điều này". Trong khi đó, có khán giả hài hước: "Chúng ta từng có một đứa trẻ thích tra tấn đồ chơi và giờ phản diện lại là... một chiếc iPad".

Bên cạnh những lời khen về cách phim tiếp cận với chủ đề nóng của xã hội hiện tại, phần đông người hâm mộ thắc mắc về sự trở lại của Woody, nhất là khi nhân vật này đã rời khỏi nhà của cô chủ Bonnie ở cuối Toy Story 4 để trở thành món đồ chơi vô chủ.

Khán giả sẽ có cơ hội gặp lại những nhân vật quen thuộc ở phần trước như cảnh sát trưởng cao bồi Woody, phi hành gia Buzz Lightyear, cô cao bồi tóc đỏ Jessie, chú chó lò xo Slinky, khủng long Rex... ẢNH: PIXAR

Một fan bày tỏ: "Pixar, hãy giải thích cho tôi Woody trở lại bằng cách nào?". Người khác viết: "Tôi mất vài giây mới nhận ra Woody đã quay về. Trong tâm trí tôi, cậu ấy chưa từng rời đi. Với tôi, Toy Story 3 vẫn luôn là cái kết trọn vẹn". Một khán giả khác suy đoán: "Tôi nghĩ Woody trở lại vì cậu ấy vẫn thường đến thăm nhà của chủ cũ".

Nội dung tóm tắt của phim ghi rõ: "Kỷ nguyên của đồ chơi đã kết thúc...". Khán giả sẽ được gặp nhân vật mới Lilypad - một chiếc máy tính bảng thông minh hình chú ếch, do Greta Lee lồng tiếng, khiến công việc của Buzz, Woody, Jessie và cả nhóm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi họ phải đối đầu với một mối đe dọa hoàn toàn mới.

Toy Story 5 được chấp bút bởi Stanton Harris, người đã gắn bó với thương hiệu này từ phần phim đầu tiên năm 1995. Phim do Kenna Harris đồng đạo diễn.

Trong thông cáo báo chí, ê kíp chia sẻ: "Đây là hành trình vừa hài hước vừa xúc động khi chúng tôi khám phá cách những món đồ chơi quen thuộc phản ứng trước thế giới công nghệ hiện nay. Chúng tôi rất hào hứng khi được mang đến cho khán giả cái nhìn đầu tiên về phần phim này".

Họ nói thêm: "Việc Greta Lee đảm nhận vai Lilypad, cân bằng giữa chất hài hước tinh nghịch và sự ấm áp, thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời".

Toy Story 5 dự kiến khởi chiếu ngày 19.6.2026.