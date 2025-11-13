Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Những hình ảnh đầu tiên của 'Toy Story 5' được tiết lộ

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
13/11/2025 16:20 GMT+7

Pixar vừa khiến cộng đồng người hâm mộ tranh luận sôi nổi sau khi phát hành đoạn teaser trailer đầu tiên của 'Toy Story 5', bộ phim hoạt hình được mong đợi nhất hiện nay.

Daily Mail đưa tin hôm 12.11, phần phim mới tiếp tục mở rộng "vũ trụ Toy Story", đồng thời giới thiệu một phản diện quen thuộc với nhiều phụ huynh hiện đại, đó chính là các thiết bị công nghệ. Nhân vật gây chú ý lần này là một chiếc máy tính bảng mang tên Lilypad.

Câu chuyện về thiết bị công nghệ 'đối đầu' đồ chơi truyền thống

Trong đoạn teaser dài 49 giây, các món đồ chơi quen thuộc như chú chó Slinky, ông bà khoai tây Potato Head và đặc biệt là chàng cao bồi Woody đều tỏ ra hoảng sợ trước sự xuất hiện của món đồ chơi công nghệ mới. "Xin chào, tôi là Lilypad. Hãy cùng chơi nào", chiếc máy tính bảng cất tiếng chào sau màn unbox đầy kịch tính.

Những hình ảnh đầu tiên của 'Toy Story 5' được tiết lộ - Ảnh 1.

Lilypad - chiếc máy tính bảng thông minh được xem là nhân vật phản diện mới của Toy Story 5

ẢNH: PIXAR

Ngay sau khi trailer được đăng tải, nhiều khán giả đã nhanh chóng khen ngợi Toy Story 5 vì dám đề cập tới sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong đời sống trẻ nhỏ những năm gần đây.

Một người xem bình luận trên X: "Tôi rất vui vì phản diện của Toy Story lần này là... một chiếc máy tính bảng dành cho trẻ em". Người khác chia sẻ: "Tôi hy vọng bộ phim sẽ truyền tải được cách thiết bị công nghệ đã lấy đi sở thích, khả năng đọc viết, sự tập trung và kỹ năng xã hội của trẻ. Tôi mong điều này sẽ khiến hàng triệu phụ huynh suy nghĩ lại trước khi để iPad trở thành người trông trẻ".

Những hình ảnh đầu tiên của 'Toy Story 5' được tiết lộ - Ảnh 2.

Woody, Buzz và các món đồ chơi hoảng sợ trước sự xuất hiện của Lilypad

ẢNH: PIXAR

Một ý kiến khác nhận định: "Lilypad không chỉ là nhân vật của Toy Story, mà còn là hiện thực. Những ai có con nhỏ đều hiểu điều này". Trong khi đó, có khán giả hài hước: "Chúng ta từng có một đứa trẻ thích tra tấn đồ chơi và giờ phản diện lại là... một chiếc iPad".

Bên cạnh những lời khen về cách phim tiếp cận với chủ đề nóng của xã hội hiện tại, phần đông người hâm mộ thắc mắc về sự trở lại của Woody, nhất là khi nhân vật này đã rời khỏi nhà của cô chủ Bonnie ở cuối Toy Story 4 để trở thành món đồ chơi vô chủ.

Những hình ảnh đầu tiên của 'Toy Story 5' được tiết lộ - Ảnh 3.

Khán giả sẽ có cơ hội gặp lại những nhân vật quen thuộc ở phần trước như cảnh sát trưởng cao bồi Woody, phi hành gia Buzz Lightyear, cô cao bồi tóc đỏ Jessie, chú chó lò xo Slinky, khủng long Rex...

ẢNH: PIXAR

Một fan bày tỏ: "Pixar, hãy giải thích cho tôi Woody trở lại bằng cách nào?". Người khác viết: "Tôi mất vài giây mới nhận ra Woody đã quay về. Trong tâm trí tôi, cậu ấy chưa từng rời đi. Với tôi, Toy Story 3 vẫn luôn là cái kết trọn vẹn". Một khán giả khác suy đoán: "Tôi nghĩ Woody trở lại vì cậu ấy vẫn thường đến thăm nhà của chủ cũ".

Nội dung tóm tắt của phim ghi rõ: "Kỷ nguyên của đồ chơi đã kết thúc...". Khán giả sẽ được gặp nhân vật mới Lilypad - một chiếc máy tính bảng thông minh hình chú ếch, do Greta Lee lồng tiếng, khiến công việc của Buzz, Woody, Jessie và cả nhóm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi họ phải đối đầu với một mối đe dọa hoàn toàn mới.

Toy Story 5 được chấp bút bởi Stanton Harris, người đã gắn bó với thương hiệu này từ phần phim đầu tiên năm 1995. Phim do Kenna Harris đồng đạo diễn.

Trong thông cáo báo chí, ê kíp chia sẻ: "Đây là hành trình vừa hài hước vừa xúc động khi chúng tôi khám phá cách những món đồ chơi quen thuộc phản ứng trước thế giới công nghệ hiện nay. Chúng tôi rất hào hứng khi được mang đến cho khán giả cái nhìn đầu tiên về phần phim này".

Họ nói thêm: "Việc Greta Lee đảm nhận vai Lilypad, cân bằng giữa chất hài hước tinh nghịch và sự ấm áp, thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời".

Toy Story 5 dự kiến khởi chiếu ngày 19.6.2026.

Tin liên quan

‘Lightyear’: Phần ngoại truyện dễ mến của siêu phẩm hoạt hình ‘Toy Story’

‘Lightyear’: Phần ngoại truyện dễ mến của siêu phẩm hoạt hình ‘Toy Story’

Khai thác câu chuyện của chàng phi hành gia đồ chơi Buzz Lightyear nổi tiếng trong Toy Story, Lightyear: Cảnh sát vũ trụ là bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng, đáng yêu, có thông điệp sâu sắc về ước mơ và giá trị con người.

Khám phá thêm chủ đề

Toy Story Toy Story 5 Phim hoạt hình Phim chiếu rạp Woody
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận