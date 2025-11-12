Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Vẻ quyến rũ của á hậu Việt đang gây xôn xao mạng xã hội

Thạch Anh
Thạch Anh
12/11/2025 15:34 GMT+7

Vũ Thúy Quỳnh được nhiều người quan tâm khi những thông tin về chuyện tình cảm của Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 được lan truyền trên mạng xã hội.

Tối 11.11, chuyện tình cảm của Á hậu Vũ Thúy Quỳnh nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngay sau đó, những thông tin về cô gái này được nhiều người quan tâm.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, quê Điện Biên. Sở hữu chiều cao 1,74 m cùng số đo hình thể chuẩn, cô là gương mặt quen thuộc ở các cuộc thi nhan sắc. Vũ Thúy Quỳnh từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và 2023. Đến năm 2024, người đẹp giành thành tích á hậu 2 tại Miss Universe Vietnam. Ở lĩnh vực người mẫu, cô là học trò của Hương Giang tại show thực tế The New Mentor 2023, giành thành tích á quân chung cuộc.

Sắc vóc của Á hậu Vũ Thúy Quỳnh

- Ảnh 1.

Vũ Thúy Quỳnh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, hình thể nóng bỏng. Sau thành tích á hậu 2 tại Miss Universe Vietnam 2024, người đẹp 27 tuổi tích cực hoạt động trong vai trò người mẫu. Cô tham gia trình diễn ở các sự kiện thời trang, đồng thời trải nghiệm với vai trò huấn luyện viên tại một cuộc thi dành cho người chuyển giới

ẢNH: FBNV

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Người đẹp quê Điện Biên trung thành với phong cách thời trang gợi cảm. Cô ưu tiên các thiết kế cắt xẻ, giúp tôn lên đường cong mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Thỉnh thoảng, những hình ảnh diện áo tắm được mỹ nhân sinh năm 1998 đăng tải trên trang cá nhân, khiến dân mạng xuýt xoa

ẢNH: FBNV

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Đời thường, Vũ Thúy Quỳnh chuộng trang phục đơn giản, năng động. Thời gian qua, cô tích cực tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là pickleball. Cũng tại đây, những hình ảnh thân thiết của mỹ nhân 27 tuổi với một doanh nhân được cộng đồng mạng chia sẻ, trở thành đề tài bàn tán

ẢNH: FBNV

- Ảnh 6.

So với tính cách rụt rè khi lần đầu “chinh chiến” ở đấu trường nhan sắc, Vũ Thúy Quỳnh dần trưởng thành, mạnh dạn hơn. Theo cô, các cuộc thi mang lại cho cô nhiều trải nghiệm, bài học. “Nó thay đổi tư duy, cách chia sẻ, lắng nghe mọi người. Đó là yếu tố quan trọng để tôi thành công hơn nữa”, cô từng chia sẻ

ẢNH: FBNV

- Ảnh 7.

Khi được hỏi về việc danh hiệu Á hậu Miss Universe Vietnam có phải đích đến cuối cùng, Vũ Thúy Quỳnh từng tâm sự bản thân muốn thực hiện những lý tưởng mình đặt ra. Cô nói thêm: “Vào một thời điểm nào đó, nếu thấy bản thân đủ sẵn sàng để tham gia một cuộc thi nữa, tôi sẽ chinh chiến"

ẢNH: FBNV

- Ảnh 8.

Về chuyện tình cảm, Vũ Thúy Quỳnh từng vướng tin đồn tình cảm với người mẫu Hà Kino. Khi nói về thông tin này, người đẹp từng cho biết cả hai có sự thấu hiểu, sẵn sàng chia sẻ mọi điều. Người đẹp cũng từng khẳng định cô xem "chị đẹp" như một người thân trong gia đình. Song thời gian gần đây, cả hai ít xuất hiện cùng nhau như trước khiến nhiều người tò mò

ẢNH: FBNV

- Ảnh 9.

Thời điểm giành Á hậu Miss Universe Vietnam 2024, Vũ Thúy Quỳnh tiết lộ bố mẹ cô cũng từng hỏi về kế hoạch lập gia đình. Thời điểm đó, người đẹp nói vì muốn tập trung cho sự nghiệp nên chưa nghĩ đến. Cô từng chia sẻ rằng: "Khi nào bản thân cảm thấy hài lòng với sự nghiệp thì sẽ tính đến chuyện tìm hiểu, yêu đương và lập gia đình"

ẢNH: FBNV

Xem thêm bình luận