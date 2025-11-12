Vẻ quyến rũ của á hậu Việt đang gây xôn xao mạng xã hội

Vũ Thúy Quỳnh được nhiều người quan tâm khi những thông tin về chuyện tình cảm của Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 được lan truyền trên mạng xã hội.
Tối 11.11, chuyện tình cảm của Á hậu Vũ Thúy Quỳnh nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngay sau đó, những thông tin về cô gái này được nhiều người quan tâm.
Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, quê Điện Biên. Sở hữu chiều cao 1,74 m cùng số đo hình thể chuẩn, cô là gương mặt quen thuộc ở các cuộc thi nhan sắc. Vũ Thúy Quỳnh từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và 2023. Đến năm 2024, người đẹp giành thành tích á hậu 2 tại Miss Universe Vietnam. Ở lĩnh vực người mẫu, cô là học trò của Hương Giang tại show thực tế The New Mentor 2023, giành thành tích á quân chung cuộc.
Sắc vóc của Á hậu Vũ Thúy Quỳnh
Người đẹp quê Điện Biên trung thành với phong cách thời trang gợi cảm. Cô ưu tiên các thiết kế cắt xẻ, giúp tôn lên đường cong mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Thỉnh thoảng, những hình ảnh diện áo tắm được mỹ nhân sinh năm 1998 đăng tải trên trang cá nhân, khiến dân mạng xuýt xoa
ẢNH: FBNV
Đời thường, Vũ Thúy Quỳnh chuộng trang phục đơn giản, năng động. Thời gian qua, cô tích cực tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là pickleball. Cũng tại đây, những hình ảnh thân thiết của mỹ nhân 27 tuổi với một doanh nhân được cộng đồng mạng chia sẻ, trở thành đề tài bàn tán
Bình luận (0)