Toyota Altis - tham vọng định cuộc chơi bằng công nghệ

Hàng chục năm qua, khách hàng tại Việt Nam vẫn quen với hình ảnh xe Nhật thực dụng, ít trang bị. Nhưng việc thay đổi định hướng kinh doanh của các hãng trong thời kỳ toàn cầu hóa đem đến những thay đổi lớn chưa từng có. Một ví dụ tiêu biểu cho điều này là sự chuyển mình của Toyota tại Việt Nam, đặc biệt là sự xuất hiện của Altis thế hệ mới.

Bởi ở Altis mới, những đặc điểm về thiết kế biến mẫu xe này trở nên hiện đại về ngoại hình và phong phú hàng đầu về công nghệ an toàn.

Đầu tháng 3.2022, Toyota Việt Nam trình làng Altis thế hệ 12 hoàn toàn mới. Định hướng thống nhất thiết kế trên toàn cầu giúp khách hàng Việt Nam tiếp cận những công nghệ chế tạo xe hơi cao cấp nhất của Toyota. Đầu tiên là khung gầm TNGA, nền tảng cho phép các nhà thiết kế tạo hình xe bay bổng hơn. Đồng thời cải thiện chất lượng khung xe và trải nghiệm lái.

Corolla Altis giờ đây được tạo hình như phiên bản tại Mỹ, thị trường đóng góp doanh số lớn nhất cho mẫu sedan của Toyota. Nền tảng TNGA giúp trọng tâm xe thấp hơn, trường xe mang phong cách năng động. Dải đèn pha LED sắc sảo và nối liền bằng thanh kim loại mạ crôm như đôi cánh chim dang rộng.

Các đường gân dập nổi trên thân và ca-pô giúp tạo hình Corolla Altis khỏe khoắn. Đèn hậu khá vuông vức, góp phần tạo nên tổng thể cân đối cho chiếc xe. Toyota còn nâng cấp treo sau của Altis từ loại bán độc lập lên độc lập, yếu tố giúp việc vận hành êm ái, ổn định hơn. Với những khách hàng gia đình, trang bị này của Altis là một điểm cộng đáng kể.

Sự lột xác của Toyota Altis không những ở ngoại thất mà còn cả nội thất. Vẫn dựa trên ưu điểm tùy biến linh động của nền tảng TNGA, bảng táp-lô xe được thiết kế thấp, cột A nhỏ và nắp ca-pô thấp dần về trước, giúp cải thiện tầm quan sát của tài xế.

Sự già nua của thiết kế khoang lái trên thế hệ cũ được thay bằng hình ảnh tươi mới ở Altis thế hệ 12. Màn hình trung tâm cảm ứng tăng từ 7 inch lên 9 inch và áp dụng cho tất cả phiên bản. Xe trang bị điều hòa hai vùng độc lập, gương chiếu hậu bên trong chống chói, ghế lái chỉnh điện 10 hướng.

Corolla Altis lắp phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, chất liệu da bọc vô-lăng, ghế… mềm mại và chiều chuộng người dùng. Một Altis hiện đại và nhiều tính năng hơn là những thứ Toyota hướng đến, nhưng thay đổi không chỉ dừng lại ở đó.

Xe Toyota thường bị gắn mác chậm cập nhật các công nghệ mới . Tuy nhiên, gói an toàn TSS trên Toyota Altis cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Hàng loạt các chức năng của gói TSS như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình chủ động, đèn chiếu xa tự động… đưa Altis lên tầm phong phú bậc nhất về công nghệ hỗ trợ lái.

Ở bản cao cấp nhất của Corolla Altis, xe còn có thêm cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù trên gương, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và màn HUD hiển thị thông tin trên kính lái. Tất cả những trang bị an toàn này giúp nâng tầm Toyota Altis trên thị trường, giá bán vì thế cũng cao hơn.

Vài năm trở lại đây, ảnh hưởng của xu hướng chuyển dịch sang xe gầm cao khiến nhu cầu sedan sụt giảm. Đây là một trong những lý do khiến Toyota định vị lại mẫu sedan cỡ C để hợp với bối cảnh thị trường hơn. Thay vì giá rẻ, thực dụng, Toyota Corolla Altis giờ đây trở thành sản phẩm hướng đến những khách hàng đề cao trang bị an toàn và thích trải nghiệm công nghệ mới.

Toyota Altis còn một công nghệ đặc biệt mang tên động cơ hybrid. Ở bản cao cấp nhất 1.8HV, xe lắp máy xăng 1.8 công suất 97 mã lực, mô-men xoắn 142 Nm và motor điện công suất 71 mã lực, mô-men xoắn 163 Nm. Hộp số CVT.

Động cơ hybrid trên Toyota Corolla Altis cho mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp chỉ 4,3 lít/100km. Công nghệ hybrid của Toyota kết hợp vận hành động cơ xăng và điện hoặc riêng lẻ từng loại. Corolla Altis được ví như chiếc xe "2 trong 1", vừa là một mẫu xe xăng truyền thống, vừa là một mẫu xe điện của tương lai nhưng không cần hạ tầng trạm sạc phức tạp lẫn không cần sạc pin.

Nhờ việc bồi đắp công nghệ và tạo hình trẻ trung hơn, doanh số Toyota Corolla Altis tăng trưởng liên tục thời gian qua tại Việt Nam. Bản thân Corolla Altis cũng là một sản phẩm chiến lược khi là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota trên toàn cầu. Corolla Altis nói riêng và Toyota nói chung cho thấy xe Nhật đâu chỉ có thực dụng, bền bỉ.

Khi ông lớn chuyển mình, mọi thứ đáng để chờ đợi.