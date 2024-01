'Toyota cùng em học An toàn giao thông' lan tỏa đến hàng ngàn học sinh

Được tổ chức thường niên và bền bỉ trong suốt 19 năm qua, chương trình 'Toyota cùng em học An toàn giao thông' đã trở thành một trong những hoạt động giáo dục và nâng cao ý thức tham gia giao thông tiêu biểu nhất cho đối tượng học sinh. Đây cũng là một hoạt động điển hình của Toyota trong mục tiêu vì một nền giao thông an toàn và văn minh hơn, đóng góp cho sự phát triển của xã hội Việt Nam.

Học sinh tỉnh Đồng Tháp hát múa truyền tải thông điệp an toàn giao thông

Năm học 2023 - 2024, chương trình 'Toyota cùng em học An toàn giao thông' đã đến với giáo viên và học sinh tại 8 tỉnh thành: Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hưng Yên, Kiên Giang, Lào Cai, Bắc Giang, Nghệ An và Đắk Lắk trong tháng 12.2023 đến 19.1.2024. Tại mỗi tỉnh thành, các đội thi đã tham gia các hoạt động bổ ích: Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; Vẽ tranh tập thể theo đề tài an toàn giao thông và thuyết trình về nội dung bức tranh; Sáng tạo, truyền tải các thông điệp giao thông qua những tiết mục thơ ca, hò, vè, diễn xuất,... Với tinh thần 'Học mà chơi, chơi mà học', các kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông được lồng ghép khéo léo, dễ hiểu thông qua các tình huống thực tế, tạo sự hứng thú và giúp học sinh tiếp thu tốt hơn.

Học sinh tỉnh Hưng Yên thể hiện tiểu phẩm về an toàn giao thông

Cùng với đó, giáo viên các trường trên địa bàn 8 tỉnh thành cũng được thực hành hoạt động về giáo dục an toàn giao thông; Tham gia hội thảo về 'Đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông trong trường tiểu học'. Thông qua đó, chương trình đã góp phần trang bị thêm cho các thầy cô những phương pháp mới, nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giảng dạy về an toàn giao thông trong trường học. Một giáo viên Trường TH-THCS-THPT Edison khu đô thị Ecopark - tỉnh Hưng Yên chia sẻ: 'Toyota cùng em học An toàn giao thông là hoạt động bổ ích sau những giờ học tập căng thẳng trên lớp. Các em có cơ hội giao lưu và gắn kết với học sinh các trường khác trên địa bàn tỉnh, từ đó học tập lẫn nhau, cùng nhau thi đấu lành mạnh và truyền tải thông điệp ý nghĩa về an toàn giao thông đến bạn bè đồng trang lứa. Bản thân giáo viên chúng tôi cũng có dịp tìm hiểu các phương pháp mới nâng cao hiệu quả giáo dục về giao thông cho các em học sinh'.

Học sinh tỉnh Bắc Giang thuyết trình bức tranh về chủ đề an toàn giao thông

Dự kiến, vòng giao lưu cấp quốc gia chương trình 'Toyota cùng em học An toàn giao thông' sẽ được diễn ra vào tháng 3.2024 với nhiều hoạt động thú vị: Các trò chơi được thiết kế hấp dẫn; Giao lưu, học và ghi nhớ các kỹ năng tham gia giao thông cùng các vị khách mời đặc biệt; Trò chơi trực tuyến Toyota cùng em học An toàn giao thông. Giải thưởng cho đội chiến thắng là mô hình đảo giao thông, giúp các giáo viên và học sinh có thêm đạo cụ, thiết bị giảng dạy và học tập trực quan, thực hành an toàn giao thông hiệu quả.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh

Trong suốt hành trình từ năm 2005 đến nay, chương trình 'Toyota cùng em học An toàn giao thông' đã đến với hàng triệu học sinh tại 61 tỉnh thành trên cả nước. Thông qua chương trình, Toyota Việt Nam đã nỗ lực phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong việc lan tỏa kiến thức, kỹ năng, ý thức và trách nhiệm xây dựng nền giao thông an toàn cho thế hệ trẻ, chung tay kiến tạo đất nước phát triển văn minh và hạnh phúc hơn.

Bên cạnh chương trình này, trong nhiều năm qua, Toyota Việt Nam đã bền bỉ tổ chức, đồng hành với nhiều hoạt động ý nghĩa về an toàn giao thông như: Chương trình 'Người bạn đường', lan tỏa thông điệp tham gia giao thông an toàn trên kênh VOV giao thông quốc gia, chương trình Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông, Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam,... An toàn giao thông luôn là trụ cột chính trong chuỗi hoạt động thực hiện trách nhiệm xã hội của Toyota tại Việt Nam bên cạnh công tác Môi trường, Văn hóa xã hội, Giáo dục và Đào tạo nguồn nhân lực. Với tổng ngân sách chi cho các hoạt động xã hội lên đến gần 29 triệu USD trong suốt hành trình gần 30 năm có mặt tại Việt Nam, hãng xe Nhật Bản đang dần hiện thực hóa mục tiêu 'trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại'.