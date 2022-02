Toyota Innova tại Việt Nam sắp thành 'dĩ vãng' vì chính 'đàn em' Veloz

Trước khi Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7 gia nhập thị trường Việt Nam, Toyota Innova vẫn là mẫu xe MPV bán chạy hàng đầu. Tuy nhiên, vị thế này dần thay đổi, doanh số Innova liên tục sụt giảm để nhường chỗ cho những cái tên mới ở phân khúc thấp hơn, giá bán rẻ hơn. Sắp tới, Veloz Cross tung ra thị trường Việt Nam nhiều khả năng trở thành kẻ "ngán đường" Innova, thậm chí có thể khiến mẫu xe này khai tử.

Sau khi trình làng thị trường Indonesia vào tháng 11.2021, lô xe Toyota Veloz đầu tiên đã cập bến Việt Nam và chờ ngày tung ra thị trường. Khác với tại Indonesia, Toyota Việt Nam phân phối Veloz thay cho mẫu Avanza trước đây.

Xe có 2 phiên bản Veloz Cross và Veloz Cross Top, nhiều đại lý đã nhận đặt cọc mẫu MPV phổ thông này với giá dự kiến từ 689 triệu đồng. Đây được xem là mức giá thiếu tính cạnh tranh nếu so với những đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander (giá 555 - 670 triệu đồng), Suzuki XL7 (giá 589,9 - 599,9 triệu đồng).

Dù định vị ở phân khúc thấp hơn so với Innova, nhưng rõ ràng Toyota Veloz Cross có nhiều điểm thu hút hơn. Từ thiết kế thời trang, hiện đại cho đến các trang bị bên trong nội thất, công nghệ an toàn đều tỏ ra vượt trội hơn so với mẫu xe đàn anh. Điểm yếu của Veloz Cross nằm ở động cơ chỉ 1.5L, yếu hơn so với máy 2.0L trang bị trên Innova, nhưng chi tiết này không được người dùng đặt lên hàng đầu với một chiếc MPV thực dụng. Thậm chí, nhiều người còn chuộng động cơ dung tích nhỏ hơn vì tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành thấp hơn, phù hợp với giới kinh doanh xe dịch vụ.





Cụ thể, Toyota Veloz dùng động cơ 1.5L có công suất 106 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm, kết hợp với hộp số CVT. Dù thông số không bằng Innova, nhưng Veloz Cross có kích thước nhỏ hơn, do đó khả năng tăng tốc kém hơn không đáng kể. Hộp số vô cấp CVT cũng sẽ góp phần giúp đảm bảo tính kinh tế của Veloz khi vận hành tại Việt Nam.

Thực tế, trước khi có sự góp mặt của Veloz Cross, Toyota Innova cũng đã đối mặt không ít khó khăn trước các mẫu xe xếp ở "chiếu dưới" như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7/Ertiga. Thậm chí, những mẫu xe khác của hãng này như Avanza/Rush có giá bán thấp hơn cũng không thể cạnh tranh. Việc tung ra Veloz Cross đóng vai trò như một chiếc xe thay thế cho tất cả mẫu xe MPV của Toyota hiện nay.

Quyết tâm của Toyota thể hiện qua danh sách trang bị trên Veloz như phanh tay điện tử và chức năng giữ phanh tự động, camera 360, sạc không dây. Mặt đồng hồ dạng TFT, hàng ghế sau có màn hình giải trí lớn gắn trên trần. Ngoài ra, xe còn có đèn trang trí nội thất trên bảng điều khiển trung tâm và trên ốp cửa.

Đáng chú ý, Toyota Veloz tại Việt Nam trang bị hệ thống Toyota Safety Sense, như cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo va chạm trước, cảm biến đỗ xe phía sau, hỗ trợ khởi hành, kiểm soát chân ga, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 6 túi khí.

Rõ ràng, Toyota Veloz Cross là ván cờ tất tay của hãng xe Nhật Bản nhằm lấy lại vị thế vốn có tại thị trường Việt Nam, vốn đang bị lung lay bởi áp lực cạnh tranh từ các đối thủ mới.

Với Toyota Innova, mẫu xe này cần phải có sự lột xác toàn diện từ thiết kế, trang bị, động cơ cho đến công nghệ, thậm chí nâng tầm sang phân khúc cao cấp hơn để giành lại thị phần, đồng thời nhường phân khúc MPV phổ thông cho Veloz Cross.