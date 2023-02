Toyota nói xe điện là phát minh tồi tệ

Mặc dù là hãng xe tiên phong trong phát triển công nghệ động cơ Hybrid và đạt được nhiều thành quả, Toyota đã chậm chân trong việc tham gia vào thị trường xe thuần điện, thậm chí nhận được nhiều lời chỉ trích vì sự bảo thủ này.



Toyota vẫn tuyên bố không theo đuổi phát triển xe thuần điện

Nhưng mới đây, Toyota tuyên bố họ có dữ liệu để chứng minh rằng việc dồn toàn lực vào xe điện như nhiều nhà sản xuất đã cam kết thực hiện, không chỉ là quyết định kinh doanh tồi mà còn có thể gây hại cho môi trường. Trưởng bộ phận khoa học của Toyota - ông Gill Pratt cho biết, hãng xe Nhật Bản sẽ cung cấp các sản phẩm chạy nhiều loại năng lượng khác nhau, bao gồm cả hybrid và hydro.

Khi được hỏi tại sao Toyota vẫn sản xuất xe hybrid có sử dụng pin, ông Gill Pratt nói rằng điều đó phụ thuộc vào sự sẵn có của lithium, khoáng chất được sử dụng trong sản xuất pin. Ông dự đoán rằng ngành công nghiệp ô tô sẽ sớm bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu lithium, cũng như các khoáng chất khác được sử dụng trong sản xuất pin, đồng thời sẽ thiếu các điểm sạc khi số lượng xe điện được sản xuất tăng vọt.

Ông Gill Pratt còn cho rằng, nếu không có đủ lithium để cung cấp năng lượng cho hàng chục triệu xe điện, việc chia sẻ nó cho các phương tiện hybrid là điều hợp lý. Ông này cho biết việc tạo ra hàng triệu xe hybrid sẽ có tác động lớn hơn đến lượng khí thải CO 2 so với việc sử dụng cùng một lượng lithium để tạo ra số lượng nhỏ xe thuần điện.

Xe điện Toyota bZ4x bị chỉ trích vì lỗi "rớt bánh" cũng như chỉ đi được một nửa quãng đường mà hãng đã công bố

Trong mô hình giả thuyết được phác thảo cho Automotive News , ông Gill Pratt đưa ra giả thuyết với 100 phương tiện đốt trong truyền thống thải ra 250 g/km CO 2 . Nếu có đủ lithium để tạo ra pin 100 kWh, người ta có thể chế tạo một chiếc Tesla tầm xa có thông số kỹ thuật tốt nhưng 99 xe còn lại vẫn sẽ chạy bằng năng lượng đốt, đưa ra con số phát thải CO 2 là 248,5 g/km. Tuy nhiên, nếu phân bổ 100 kWh đó cho 90 xe hybrid truyền thống, chỉ còn lại 10 xe đốt trong và lượng khí thải trung bình giảm xuống còn 205 g/km CO 2 .

Điều này không có nghĩa là Toyota không quan tâm đến xe điện. Gần đây, hãng xe Nhật Bản đã công bố mẫu sedan bZ3X định vị cùng phân khúc với Tesla Model 3 dành cho thị trường Trung Quốc để đồng hành cùng chiếc SUV bZ4X của mình . Nhưng Toyota vẫn kiên quyết rằng các công ty đối thủ như Honda, Cadillac, Volvo và những công ty khác đang phạm sai lầm khi đổ toàn bộ tiềm lực của họ cho xe thuần điện.

"Sẽ có một cuộc khủng hoảng," ông Gill Pratt nói với Automotive News . "Thời gian đứng về phía Toyota. Những thiếu hụt này, không chỉ về vật liệu pin mà còn về cơ sở hạ tầng trạm sạc sẽ cho thấy xe điện không phù hợp với nhân loại và câu trả lời tốt nhất thực sự là sự kết hợp của các loại phương tiện chạy nhiều loại năng lượng khác nhau".