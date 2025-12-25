Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Toyota Việt Nam chung tay cùng bà con 5 tỉnh miền Trung, Tây nguyên sau bão lũ

25/12/2025 14:38 GMT+7

Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Toyota Việt Nam đã ủng hộ 1 tỉ đồng, chia sẻ cùng bà con 5 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ xảy ra hồi tháng 11.

Ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai là hoạt động thường niên được Toyota duy trì nhiều năm qua và năm nay, Quỹ Toyota Việt Nam và Công đoàn Công ty Toyota Việt Nam đã cùng đóng góp 1 tỉ đồng để hỗ trợ cho 5 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Thừa Thiên-Huế.

Tại buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa, đại diện Toyota đã chia sẻ mong muốn của hãng trong việc góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sinh hoạt thường ngày. Khánh Hòa là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn, ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế lên đến 5.000 tỉ đồng.

Toyota Việt Nam chung tay cùng bà con 5 tỉnh miền Trung, Tây nguyên sau bão lũ - Ảnh 1.

Đại diện Toyota Việt Nam trao hỗ trợ tại tỉnh Khánh Hòa

"Với tinh thần chung tay vì cộng đồng, toàn thể cán bộ nhân viên Toyota Việt Nam đã cùng chung sức đóng góp. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng lòng của chính quyền, cộng đồng và doanh nghiệp, bà con sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn và tiếp tục xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn", đại diện hãng xe Nhật Bản chia sẻ.

Trong suốt hơn 30 năm qua, Toyota Việt Nam vẫn kiên định với mục tiêu "trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại", đóng góp cho xã hội với tổng số tiền hơn 32 triệu đô la Mỹ.

Xem thêm bình luận