Toyota Vios 2023 tại Việt Nam có dính bê bối gian lận thử nghiệm an toàn?

Hãng xe Nhật Bản đã chính thức phân phối Toyota Vios 2023 tại thị trường Việt Nam 3 phiên bản. Cụ thể, Toyota Vios 2023 phiên bản cao nhất không tăng giá so với đời cũ, từ 592 triệu đồng. Hai phiên bản thấp hơn Vios E MT và Vios E CVT có giá lần lượt 479 triệu và 528 triệu đồng. So với đời trước, hai phiên bản này có mức giảm lần lượt 10 triệu và 14 triệu đồng.



Toyota Vios 2023 tại Việt Nam vẫn thuộc thế hệ cũ

Như vậy, có thể thấy Toyota Vios 2023 không tăng giá mà thậm chí còn giảm giá cho 2 phiên bản, ngoài ra còn bổ sung trang bị. Điều này dễ lý giải bởi Toyota Vios 2023 tại Việt Nam thuộc bản nâng cấp (facelift) từ thế hệ cũ, nghĩa là người dùng Việt Nam vẫn dùng lại những công nghệ "cổ" đã trang bị trên nhiều đời xe Toyota Vios trước đó.

Sedan hạng B là lựa chọn hàng đầu của người Việt

Các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Lào... hiện đã phân phối Toyota Vios thế hệ hoàn toàn mới với thiết kế và công nghệ hiện đại từ nhiều tháng nay. Do đó, nhiều khách hàng Việt Nam chờ đợi mẫu xe này đưa về nước đã "vỡ mộng" khi Toyota Vios 2023 trình làng thị trường trong nước mới đây chỉ đơn giản là "bình mới rượu cũ", chắp vá thiết kế và bổ sung thêm tiện nghi trên nền tảng có sẵn.

So với đời xe từ 2018, thiết kế bên hông và phía sau Toyota Vios 2023 không có khác biệt



Để "an ủi" người dùng Việt Nam, Toyota Vios 2023 trang bị thêm tính năng cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và ga tự động Cruise Control. Các tính năng an toàn khác trên xe có 7 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc... Dù vậy, những tính năng này cũng đã có trên Toyota Vios thế hệ mới tại các thị trường láng giềng và thậm chí còn không đầy đủ bằng.

Động cơ trang bị trên Toyota Vios 2023 tại Việt Nam vẫn là cỗ máy 1.5L cũ có sức mạnh 106 mã lực. Trong khi đó, Toyota Vios thế hệ mới nhất tại thị trường Thái Lan đã chuyển sang sử dụng động cơ mới vận hành êm mượt và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đây cũng là một thiệt thòi lớn đối với người dùng tại Việt Nam hiện nay.

Nội thất Toyota Vios 2023 tại Việt Nam bổ sung trang bị để "an ủi" người dùng tiếp tục sử dụng xe thế hệ cũ

Có thể xem Toyota Vios 2023 tại Việt Nam là chiếc xe "đặc biệt" chỉ dành riêng cho thị trường này, không có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Vì vậy, hãng xe Nhật Bản vẫn có thể sử dụng lại các bộ linh kiện còn "dư thừa" ở nhiều thị trường khác. Điều này khiến người dùng bức xúc, cho rằng khách Việt bị Toyota xem thường khi chỉ cung cấp ra thị trường mẫu xe ứng dụng công nghệ đã cũ?

Hầu hết thị trường láng giềng trong khu vực Đông Nam Á đã phân phối Toyota Vios hoàn toàn mới, tại sao người dùng Việt Nam chưa được sử dụng và tận hưởng công nghệ trên chiếc xe tương tự, trong khi đã đóng góp không nhỏ vào doanh số của dòng xe này liên tục nhiều năm qua?

Toyota Vios thế hệ mới tại các thị trường trong khu vực Đông Nam Á

May mắn thay, khi Toyota Vios 2023 cùng với Toyota Wigo thế hệ mới dính bê bối gian lận thử nghiệm an toàn, chỉ duy nhất phiên bản tại Việt Nam không bị ảnh hưởng do sử dụng nền tảng thế hệ cũ. Nhưng chưa biết người dùng vui hay buồn với "may mắn" hy hữu này? Đáng chú ý, Toyota cũng đang chuẩn bị trình làng Wigo hoàn toàn mới tại Việt Nam, một mẫu xe vừa dính lùm xùm khiến đại diện hãng xe Nhật Bản phải cúi đầu xin lỗi.