Toyota Vios bị tông xoay 180 độ vì vượt ẩu trên cao tốc

Một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, ghi lại tình huống tai nạn giao thông nguy hiểm, khi một ô tô đang di chuyển trên cao tốc bất ngờ chuyển làn ẩu, không quan sát các xe phía sau, dẫn đến tai nạn khiến nhiều người bức xúc.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 17 giờ chiều 12.2.2022 trên Đại lộ Thăng Long (CT08), đoạn qua địa bàn huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô lưu thông phía sau, thời điểm nói trên, một ô tô hiệu KIA Sedona đang di chuyển trên Đại lộ Thăng Long. Khi đến khu vực gần lối rẽ Quốc Oai, tài xế giật mình phanh gấp khi phát hiện một ô tô khác hiệu Toyota Vios đang di chuyển phía trước, trên làn bên cạnh bất ngờ giảm tốc và chuyển hướng đột ngột.

Mặc dù vậy, hai xe sau đó vẫn xảy ra va chạm. Chiếc Toyota Vios bị đâm vào hông đã quay 180 độ và văng vào dải phân cách. Trong khi, xe KIA Sedona cũng bị hư hỏng phần đầu.





Dù không gây thiệt hại về người, tuy nhiên tình huống giao thông nói trên cũng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, sau khi đoạn video ghi lại vụ việc được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội. Đa phần cư dân mạng xem qua đều tỏ ra hết sức bức xúc trước cách lái xe quá ẩu và bất chấp nguy hiểm của tài xế xe Toyota Vios.

Facebook Nguyễn Tuân bức xúc: “Kết cục kể ra là vẫn còn may, vì nếu đúng thời điểm hơn chút nữa thì tài xế Vios sẽ nằm dưới gầm xe container. Lái như thế mà không chết là cực may rồi”. Tài khoản Nguyễn Phi Hùng ngao ngán: “Ối giời, lại là câu chuyện giật mình nhìn ra lối rẽ và phanh dúi, chuyển làn. Ông Vios sai quá rồi. Cũng may là vụ này không thiệt hại về người”. Nick name Tú Trần Anh: “Cao tốc mà ông làm như đường làng”.