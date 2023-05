Toyota Vios mới mà cũ, có đủ sức hấp dẫn để đòi lại ngôi vương doanh số?

Năm 2022, trong bối cảnh VinFast ngừng phân phối Fadil - mẫu ô tô bán chạy nhất năm 2021, Toyota Vios đã tạo nên cuộc đua tranh hấp dẫn với Hyundai Accent. Để rồi, với 23.592 xe bán ra, nhiều hơn mẫu xe Hàn Quốc gần 900 xe, Vios đã chiếm ngôi vương ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2022.



Toyota Vios mới tại Việt Nam TMV

Thế nhưng, khi thị trường ô tô Việt Nam bước sang năm 2023 với nhiều khó khăn, thử thách... vua doanh số không còn duy trì được phong độ và hụt hơi ngay ở bước chạy đà. Tháng khởi đầu năm 2023, các đại lý Toyota chỉ bán được 275 chiếc Vios, sang tháng 2.2023 tăng lên 870 xe và khép lại quý 1/2023 với tổng cộng 2.195 xe bán ra. Dù vậy, kết quả này không những khiến Toyota Vios mất vị trí dẫn đầu mà lần đầu tiên bị đẩy khỏi Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam.

Ở phân khúc sedan hạng B, Toyota Vios không chỉ xếp sau Hyundai Accent mà còn để Honda City vượt mặt. Lần đầu tiên sau nhiều năm trở lại đây, Vios kết thúc quý 1 với doanh số xếp sau Hyundai Accent, Honda City.

Trong khi Vios đang mất dần sức hút khiến doanh số sụt giảm tại Việt Nam, ở một số thị trường thuộc khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và ngay cả Lào, hãng xe Nhật Bản lần lượt phân phối Vios thế hệ mới.

Toyota Vios mới tại Việt Nam chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ cũ TMV

Trong bối cảnh đó, Toyota Việt Nam cũng vừa tung ra thị trường Vios mới. Cụ thể, Toyota Vios 2023 có 3 phiên bản, gồm Vios E MT giá 479 - 487 triệu đồng; Vios E CVT giá 528 - 536 triệu đồng và Vios 1.5G giá 592 - 600 triệu đồng. So với các phiên bản trước đó, giá bán Vios 1.5G không thay đổi trong khi bản Vios E CVT và Vios E MT có giá thấp hơn từ 14 - 16 triệu đồng.

Giá Vios mới giảm so với trước đây, nghe có vẻ hấp dẫn nhưng khác với các thị trường trong khu vực Đông Nam Á, Toyota Vios tại Việt Nam được gọi là mới nhưng thực ra vẫn cũ. Bởi không phải thế hệ hoàn toàn mới vốn đang nổi đình nổi đám tại Thái Lan, Malaysia khi dính vào bê bối gian lận thử nghiệm an toàn và phải tạm dừng phân phối. Toyota Vios mới tại Việt Nam dù được TMV khẳng định "không thuộc phạm vi ảnh hưởng" nhưng thực chất đây tiếp tục chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời của Vios thế hệ cũ. Tức thấp hơn 1 đời xe so với Vios hoàn toàn mới tại Thái Lan, Malaysia.

TMV không phân phối Vios hoàn toàn mới mà chỉ nâng cấp đôi chút về diện mạo, thêm tính năng nhằm vận cái mới vào mẫu sedan hạng B này. Cụ thể, phần đầu xe thay đổi với lưới tản nhiệt cùng cản trước mở rộng với chi tiết ốp nhựa đen bóng vắt ngang. Cụm đèn pha sử dụng công nghệ đèn LED. Mâm xe vẫn giữ nguyên kích thước nhưng được thiết kế mới với 6 chấu. Trong khi ở phía sau gần như vẫn không thay đổi so với mẫu cũ.

Thiết kế trên Toyota Vios mới tại Việt Nam ít nhiều tạo tranh cãi TMV

Thay đổi về thiết kế trên Toyota Vios mới tại Việt Nam ít nhiều tạo tranh cãi, bởi những ai thấy hợp mắt đều cho rằng những thay đổi này giúp Vios trở nên mạnh mẽ, trẻ trung hơn. Tuy nhiên, với những ai đứng tuổi, thích một chút lịch lãm trên mẫu xe này lại cảm thấy Vios mới không phù hợp.

Ở bên trong, Vios 2023 không thay đổi nhiều về chất liệu cũng như cách sắp xếp các chi tiết thiết kế. Hãng xe Nhật chỉ nâng cấp màn hình từ 7 inch lên 9 inch. Chi tiết này vốn vẫn được nhiều khách hàng mua Vios bỏ thêm tiền để thay thế nhằm để tận hưởng nhiều tính năng giải trí hơn. Bên cạnh đó, phiên bản Vios G trang bị lẫy chuyển số - một chi tiết gần như hơi thừa trên một chiếc sedan hạng B vốn không đề cao yếu tố thể thao. Hai phiên bản Vios E CVT và Vios E MT có thêm cổng sạc USB ở hàng ghế sau.

Vios 2023 cũng được TMV nâng cấp hệ thống an toàn với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm (PCS), hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) trong gói an toàn Toyota Safety Sense, kết hợp với 7 túi khí (phiên bản G).

Vios 2023 không thay đổi nhiều về chất liệu cũng như cách sắp xếp chi tiết thiết kế nội thất TMV

Trong khi đó, điều cốt lõi về khung gầm, hệ thống treo và động cơ, hộp số… Toyota Vios 2023 không có gì khác so với các bản từng phân phối trước đây. Chứng kiến những thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ trên Vios thế hệ mới tại Thái Lan, Malaysia… rõ ràng những thay đổi nhỏ giọt trên Vios 2023 vừa xuất hiện tại Việt Nam chưa thể làm tất cả khách hàng chờ đợi mẫu xe này có thể hài lòng. Bởi dù mới, nhưng về cơ bản Toyota Vios 2023 vẫn chưa thực sự "lột xác" và khác biệt nền tảng so với các bản cũ.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh sức mua ô tô trên thị trường vẫn giảm mạnh so với năm ngoái, mức giảm giá được TMV áp dụng cho Toyota Vios 2023 có lẽ cũng chưa thấm vào đâu so với những chương trình ưu đãi, giảm giá lên đến hàng chục triệu đồng được áp dụng với các đối thủ như Honda City, Nissan Almera… Với những thay đổi chưa thật sự đột phá, liệu Toyota Vios 2023 có đủ sức hấp dẫn người Việt để đòi lại ngôi vương doanh số ở phân khúc sedan hạng B cũng như trên thị trường ô tô Việt Nam. Tất cả sẽ được trả lời trong thời gian tới khi Vios 2023 chính thức tung ra thị trường và tiếp cận gần hơn với khách hàng.