TP.HCM: 300 nhân viên y tế tuyến đầu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương từng bị nhiễm Covid-19

Ngày 23.12, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên lần thứ XIX năm 2021.

Tại hội thảo, đại diện Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết trong đại dịch Covid-19 vừa qua, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có hơn 300 nhân viên y tế tuyến đầu bị nhiễm Covid-19.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân viên y tế nữ bị nhiễm Covid-19 tại bệnh viện cao gấp gần 2,5 lần so với nam giới, trẻ (dưới 35 tuổi) và nhân viên làm công tác điều dưỡng chiếm 50,6%.

Tuy nhiên, đa số ca bệnh không có bệnh lý nền đi kèm (80,2%) và đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 (96,5%) và là người nguy cơ cao tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây nhiễm (67,3%).

Các nhân viên này khi mắc bệnh mức độ nhẹ (viêm đường hô hấp trên cấp tính) hoặc không có triệu chứng và sớm khỏi bệnh, không ghi nhận trường hợp tử vong.





Trước thực tế như trên, bác sĩ CK.II Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho rằng thực hành và quản trị lâm sàng cần được tuân thủ. Các quy trình chuẩn sẽ giúp tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho chính bản thân nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện cũng như hạn chế thấp nhất số ca nhiễm Covid-19 cho lực lượng nhân viên y tế làm công tác tuyến đầu và chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Cũng theo theo bác sĩ Võ Đức Chiến, môi trường an toàn cho chăm sóc sức khỏe luôn đóng một vai trò quan trọng, liên quan tới việc tạo ra 1 môi trường phù hợp để có thể cung cấp dịch vụ an toàn và chất lượng cho bệnh nhân. Sự thấp thỏm bất an của những người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân mạn tính dường như càng tăng lên gấp nhiều lần trong đại dịch Covid-19 vừa qua.

Cụ thể, khoảng 10 - 15% người trưởng thành trong dân số chung có ít nhất 1 cơn trầm cảm nặng trong giai đoạn nào đó của cuộc sống. Trầm cảm là một rối loạn tâm thần thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2. Ước tính, người bệnh đái tháo đường bị rối loạn trầm cảm gấp 2 lần dân số chung. Theo một nghiên cứu vào năm 2020 (năm đầu tiên với đại dịch Covid-19 ở Việt Nam và thế giới) được thực hiện tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, tỷ lệ rối loạn trầm cảm là 17%.