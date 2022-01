TP.HCM: Bắt quả tang tài xế mang theo súng bắn đạn cao su, chở hơn 7.000 bao thuốc lá lậu

Ngày 27.1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết, tối 26.1, Đội CSGT An Lạc thuộc PC08 đã lập biên bản, bàn giao xe tải, súng bắn đạn cao su và hơn 7.000 bao thuốc lá cho Công an xã Tân Kiên (H.Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra, làm rõ một vụ vận chuyển thuốc lá lậu.

Trước đó, khoảng 19 giờ 16 ngày 26.1, tổ công tác Đội CSGT An Lạc đang thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ Dương Đình Cúc - Quốc lộ 1A (xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM), thông qua hệ thống chỉ huy, điều khiển giao thông phát hiện xe tải BS 86C - 022.xx lưu thông theo hướng từ miền Tây đi TP.HCM chạy không đúng làn đường quy định nên đã ra lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Thời điểm này, tài xế định lái xe bỏ chạy nên Đội CSGT An Lạc đã gọi thông báo Công an xã Tân Kiên đến hiện trường phối hợp giải quyết. Do tài xế có dấu hiệu khả nghi nên lực lượng chức năng yêu cầu tài xế mở thùng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà bỏ chạy, bỏ lại xe, giấy tờ cá nhân đề tên Nguyễn Văn Hạnh Phúc (quê quán Tây Ninh).





Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chứa 7.890 bao thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc. Đồng thời, tổ công tác còn phát hiện tài xế có mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su cùng 7 viên đạn.

Sau khi lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, Đội CSGT An Lạc cũng đã lập biên bản bàn giao tang vật cho Công an xã Tân Kiên tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá lậu. Hiện cơ quan công an đang truy tìm tài xế xe tải nói trên.