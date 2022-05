TP.HCM: Bé gái 1 tuổi tử vong nghi bị bạo hành

Theo thông tin ban đầu, ngày 27.5, bé gái tên K. (1 tuổi, ngụ P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) được đưa vào một bệnh viện trên địa bàn Q.Bình Tân cấp cứu. Tuy nhiên bé gái tử vong, trên người nạn nhân có dấu hiệu nghi vấn bị bạo hành nên bệnh viện đã báo công an.

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân vào cuộc điều tra, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.

Theo chị V. (37 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), mẹ ruột cháu K., sáng 27.5, chị giao con cho một người phụ nữ tên T. (21 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) trông giữ. Hơn 9 giờ cùng ngày, T. gọi cho chị V. nói bé K. bị ọc sữa, tím tái. Mẹ bé chạy gấp về nhà đưa con vào bệnh viện cấp cứu nhưng bé tử vong.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy bé K. bị đa chấn thương vùng bụng.





Làm việc với công an, bước đầu T. khai nhận, sáng 27.5 có dùng tay đánh vào vùng bụng bé K.. Hiện Công an Q.Bình Tân tiếp tục điều tra làm rõ vụ bé gái 1 tuổi tử vong, nghi do bị bạo hành.