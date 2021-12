TP.HCM công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2021

Ngày 31.12.2021, UBND TP.HCM công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện nổi bật của năm 2021, trong đó có 5 sự kiện liên quan dịch Covid-19 và công tác ứng phó.

Giải đáp câu hỏi về việc dịch Covid-19 chiếm xu thế chủ đạo, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết 5 sự kiện là các khía cạnh khác nhau, thể hiện tinh thần Việt Nam: nhân văn, sẻ chia, đoàn kết. Đánh giá năm 2021 là năm chưa từng có trong lịch sử, ông Đức cho biết Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chỉ đạo phải lưu giữ thật tốt để con cháu có dịp xem lại thời khắc oai hùng, bi tráng và thấy được tinh thần Việt Nam.

Danh sách 10 sự kiện tiêu biểu:

1. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. TP.Thủ Đức - thành phố đầu tiên của thành phố trực thuộc T.Ư - chính thức đi vào hoạt động.

3. TP.HCM trải qua đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 khốc liệt nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

4. TP.HCM ứng phó với phát sinh chưa từng có trong phòng, chống dịch Covid-19.

5. Cả nước vì TP.HCM, cùng TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19.





6. Chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời” - Chương trình đối thoại đầu tiên của chính quyền cấp tỉnh với người dân trên nền tảng mạng xã hội.

7. Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch Covid-19 trang trọng, xúc động và thiêng liêng.

8. TP.HCM quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, có nhiều điểm sáng về kinh tế.

9. Thế trận quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM.

10. TP.HCM tận dụng thời cơ, tăng tốc chuyển đổi số, đối ngoại sáng tạo để thích ứng linh hoạt.