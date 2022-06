TP.HCM: Cướp giật điện thoại của cô gái, 2 nghi can bị người dân vây bắt

Từ 1 tài khoản Facebook bị hack để chiếm đoạt 55 triệu đồng của nhiều người, Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện ra nhóm nghi can lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng.