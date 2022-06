TP.HCM đang mưa to cục bộ, đường ngập: Kẹt xe không nhích được, cẩn thận giông sét

Lúc 15 giờ 30 phút, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, TP.HCM đang có mưa to cục bộ ở một số khu vực. Trước đó, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây giông đang phát triển mạnh trên khu vực huyện Hóc Môn, TP.Thủ Đức, các quận trung tâm, Bình Tân, quận 6, 11.

Dự báo từ 15 giờ đến khoảng 18 giờ, các khối mây giông sẽ phát triển thêm và gây mưa kèm giông cho các khu vực kể trên sau mở rộng ra toàn thành phố. Lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn giông người dân đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 6-7 (11-17m/s).

Cập nhật mới nhất lúc 15 giờ 15 phút, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, cơn mưa to cục bộ ở TP.HCM dự kiến kéo dài đến khoảng 19 giờ. Đến 15 giờ, lượng mưa đo được tại trạm Mạc Đĩnh Chi là 23,2mm, Thủ Đức 46,4mm, Lê Minh Xuân 31,6mm.

Quan sát qua camera ứng dụng TTGT của Sở GTVT TP.HCM, PV Thanh Niên ghi nhận một số khu vực đã bị ngập nước như: giao lộ Xa lộ Hà Nội - Thảo Điền, giao lộ Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân (TP Thủ Đức),...

Các giao lộ như Ung Văn Khiêm (đoạn Đài Liệt sĩ), Quốc lộ 1K (TP.HCm và Bình Dương) đường bị ngập và kẹt xe đang dồn cứng.

Đơn vị này cũng dự báo tổng lượng mưa tại Thủ Đức có thể lên tới 90mm (khu vực P. Trường Thọ), khu vực Hóc Môn, Q.12 mưa to nhất có thể lên đến 70mm, khu vực trung tâm có thể mưa từ 40 - 60mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, trước đó, từ khoảng 7 giờ đến 14 giờ 30 phút hôm nay, Nam bộ đã có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.





Lượng mưa cụ thể như sau: Cao Lãnh (Đồng Tháp) 36mm, Long Thành (Đồng Nai) 35,6mm, Bến Cát (Bình Dương) 33,66mm, Viên An Đông (Cà Mau) 19,6mm, Núi Sập (An Giang) 22,6mm, Cái Nước (Cà Mau) 33,8mm, Gia Rai (Bạc Liêu) 11,6mm,...

Nhiệt độ lúc 13 giờ giảm nhẹ, dao động phổ biến từ 30 - 34oC trên toàn khu vực, một số nơi do đang có mưa nên 25 - 29oC như Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau. Riêng khu vực TP.HCM sáng nay trời nắng, có lúc gián đoạn, từ trưa bắt đầu có mưa giông, mưa giông đang tiếp tục tăng thêm.

Nhiệt độ cao nhất tính đến 14 giờ ở Tân Sơn Nhất là 33oC (giảm 1oC so với hôm qua), độ ẩm thấp nhất 56%, gió đổi hướng 2m/s. Tại Nhà Bè nhiệt độ lúc 13 giờ là 33oC.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, 24 giờ tới, vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ suy yếu dần. Gió Tây Nam ở phía Nam có cường độ yếu đến trung bình trên các vùng biển phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ xu hướng tiếp tục nâng trục dần lên phía Bắc. Hội tụ gió Tây Nam hoạt động mạnh trên khu vực Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay có mưa rào và giông rải rác, trưa chiều và tối mai có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng ngập úng khu vực trũng, thấp đô thị do mưa lớn.

Từ 48 giờ - 7 ngày tới, dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Thời tiết tiếp tục có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to về đêm, trưa chiều và tối.

Do đó, người dân TP.HCM cũng như người dân Nam bộ cần đề phòng ngập úng khu vực trũng, thấp đô thị do mưa lớn. Riêng từ ngày 26 - 28.6, mưa có khả năng giảm nhẹ, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.