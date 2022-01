TP.HCM: Đề nghị truy tố băng nhóm đòi nợ thuê

Ngày 21.1, theo nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can liên quan vụ án “cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại quán lẩu cá kèo ở Q.3 (TP.HCM).

5 bị can gồm: Bùi Công Hiếu (37 tuổi, quê Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương (viết tắt Công ty thu hồi nợ Thái Dương, trụ sở Q.12), Nguyễn Hoàng Minh (28 tuổi, quê Thái Bình), Vũ Ngọc Tú (38 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Bá Hải Luân (20 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Trọng Lai (34 tuổi, quê Ninh Bình) cùng bị đề nghị truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Nhận đàn em đòi nợ thuê, trả công 25 - 40%/số tiền kiếm được

Theo KLĐT bổ sung, năm 2017 Hiếu thành lập Công ty thu hồi nợ Thái Dương, ngành nghề kinh doanh là thu hồi nợ. Để thực hiện việc thu hồi nợ, Hiếu đã thuê những người từ miền Bắc rồi đăng ký thông tin nhân sự cho những người này là nhân viên Công ty thu hồi nợ Thái Dương, nhưng thực chất là để thực hiện những nhiệm vụ do Hiếu đưa ra, mỗi đàn em của Hiếu thường sẽ được phân công nhiệm vụ nhất định.

Đa số, các đàn em này được Hiếu lo ăn, cho sống cùng ở một chung cư tại H.Nhà Bè (TP.HCM), đối với hợp đồng nào thu hồi nợ thành công, người tham gia đối với hồ sơ thu hồi nợ đó sẽ được hưởng lợi từ 25 - 40%/tổng số tiền kiếm được.

CQĐT xác định, từ khi thành lập công ty, Hiếu ký kết nhiều hợp đồng với chủ nợ, địa bàn hoạt động của công ty là khu vực Đông Nam bộ, chủ yếu là TP.HCM. Trường hợp con nợ không chịu trả nợ, Hiếu sẽ cho đàn em làm việc trong công ty đi đòi tiền với nhiều biện pháp, như: điện thoại khủng bố tinh thần, khóa trái cửa, tạt sơn nhà con nợ...

Mặc dù ngày 27.6.2019, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với Công ty thu hồi nợ Thái Dương, nhưng Hiếu vẫn chỉ đạo đàn em với danh nghĩa của Công ty đòi nợ Thái Dương đi đòi nợ thuê, khủng bố con nợ.

Đòi nợ thuê núp bóng công ty thu hồi nợ!

Theo tài liệu của CQĐT, ngày 28.7.2020, Hiếu được bà N.T.T (51 tuổi, ngụ Q.1) làm giấy ủy quyền, ký kết hợp đồng thu hồi nợ số tiền 60.450 USD từ ông T.A.N (nay đã mất) và vợ là bà D.N.H tại căn nhà số 10, đường Nguyễn Thông, P.7, Q.3 căn cứ vào giấy chuyển tiền cho ông T.A.N và thỏa thuận nếu đòi được nợ sẽ chia 30% cho Công ty thu hồi nợ Thái Dương.

KLĐT bổ sung thể hiện, số tiền 60.450 USD này đã được bà P.D (con gái ông T.A.N) trả đủ cho bà T. vào tháng 11.2017, việc này bà P.D có viết giấy xác nhận và bà T. đã đồng ý, ký tên xác nhận. Tuy nhiên, vào cuối năm 2019 - 2020, do làm ăn, kinh doanh gặp khó khăn vì dịch Covid-19, nên bà T. đã làm giấy ủy quyền cho Hiếu đến nhà số 10, đường Nguyễn Thông đòi nợ bà D.N.H.





Sau khi ký hợp đồng, từ ngày 31.8.2020 - 7.9.2020, nhân viên công ty thu hồi nợ của Hiếu liên tục đến căn nhà trên, tự ý bấm khóa chốt cửa ngoài. Ban đêm còn tạt sơn vào nhà, vào quán lẩu cá kèo gây áp lực cho gia đình bà H. Đến ngày 7.9.2020, Công an Q.3 phát hiện, truy đuổi, bắt giữ Nguyễn Ngọc Tú và Nguyễn Hoàng Minh.

Đến ngày 9.9.2020, Hiếu chỉ đạo Luân gọi điện thoại cho bà H.D (cũng là con gái ông T.A.N) qua mạng xã hội Zalo đóng giả là cha của bà H.D gọi điện thoại để dọa tâm linh, nói: “Trả tiền cho bố đi, bố rét lắm”. Khi đi tạt sơn, bấm khóa chốt cửa ngoài, gọi điện thoại dọa tâm linh.. các đối tượng đều quay lại video, gửi qua Zalo cho Hiếu xem.

Tại CQĐT, các bị can Hiếu, Lai, Minh, Tú và Luân khai nhận biết rõ hành vi tạt sơn, khóa trái cửa và gọi điện thoại dọa tâm linh bà P.D. uy hiếp tinh thần, buộc gia đình bà P.D. trả lại tiền là vi phạm pháp luật.

Bị can Hiếu khai nhận không tham gia bàn bạc với bà T. trong việc cho người khóa trái cửa, ném sơn vào quán lẩu cá kèo ở Q.3, Hiếu chỉ nói cho bà T. biết “Bọn em có cách tạo áp lực của bọn em” và Hiếu cũng không nói với bà T. cách tạo áp lực này cụ thể là gì.

Đối với 6 viên nén và 1 túi ni lông chứa chất bột được Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM giám định là ma túy, bị can Hiếu khai nhận do ở cùng phòng khách sạn với 2 người bạn tên K. và L. nên không biết số ma túy này của ai. Hiếu cho rằng số ma túy thu được là của L. vì trước đó L. có rủ Hiếu cùng sử dụng, sau đó Hiếu đã mua ma túy khay và sử dụng hết.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, các bị can đều đã là người trưởng thành, có sức khỏe nhưng không chịu làm ăn lương thiện mà đã cấu kết với đồng bọn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của người khác.

Hành vi của 5 bị can Bùi Công Hiếu, Nguyễn Hoàng Minh, Vũ Ngọc Tú, Lê Bá Hải Luân, Nguyễn Trọng Lai là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm và gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, quyền sở hữu tài sản của công dân nên cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để phòng ngừa và giáo dục chung.

Ngoài ra, CQĐT cũng đang tiếp tục xác minh, truy tìm để điều tra, làm rõ đối với đối tượng tên P.T.K (người thuê, ở cùng phòng với Hiếu) và đối tượng tên T. có tham gia tạt sơn quán lẩu cá kèo ở Q.3 để xử lý theo quy định pháp luật.