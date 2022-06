TP.HCM: Dựng xe mua rau, 30 giây bị trộm ba lô có tài sản 35 triệu đồng

Ngày 10.6, Công an P.5 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn.

Chị T.T.Y.N (23 tuổi, quê Tây Ninh) cho biết, khoảng 18 giờ ngày 7.6, trên đường đi làm về, chị ghé vào một ki ốt bán tạp hóa và rau, củ, quả trên đường Dương Quảng Hàm (P.5, Q.Gò Vấp) mua đồ về nấu ăn.

Lúc này, chị N. để chiếc ba lô trên xe máy và đứng mua rau. Khoảng 30 giây sau, chị N. phát hiện chiếc ba lô bị mất.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, trong lúc chị N. đứng mua đồ quay lưng lại với xe máy, một phụ nữ trung niên đi đến tiếp cận, lấy ba lô và rời đi.





Thời điểm này trên đường có rất nhiều người qua lại, chị N. đứng cách xe của mình khoảng 1 m. “Tôi nghĩ người phụ nữ có đồng bọn. Theo định vị trên điện thoại, tôi chạy xe máy đuổi theo hơn 3 km ra đến giao lộ Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng thì mất dấu”, chị N. nói.

Nạn nhân đã trình báo công an và khai báo bên trong ba lô bị trộm có laptop và một điện thoại, giá trị tài sản bị mất khoảng 35 triệu đồng.

Liên quan vụ việc này, Công an P.5 (Q.Gò Vấp) xác nhận có xảy ra vụ trộm. Công an đã tiếp nhận tin trình báo của nạn nhân, lập hồ sơ, trích xuất dữ liệu camera an ninh phục vụ công tác điều tra, truy xét.