TP.HCM: Không để mất dấu tội phạm qua camera giám sát tại Q.Tân Phú

Chiều 13.5, Công an Q.Tân Phú phối hợp UBND Q.Tân Phú tổ chức buổi sơ kết mô hình camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Công an Q.Tân Phú, trên địa bàn quận này có 62 camera mục tiêu trọng điểm giám sát tại các khu vực trọng yếu, khu vực thường xuyên diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa, thương mại…

Ngoài ra, Q.Tân Phú còn trang bị hệ thống camera giám sát an ninh do UBND quận đầu tư với số lượng đề xuất là 990 cái (gồm lắp đặt mới 473 cái và người dân đóng góp 517 cái). Số lượng camera thực hiện được đến nay là 941 cái.

Mục đích sử dụng camera là giám sát các khu vực tập trung đông người, các tuyến đường chính, các giao lộ trọng điểm trên địa bàn.

Bên cạnh đó, trên địa bàn quận còn có 596 camera do người dân tự lắp đặt, kết nối với hệ thống camera của công an phường, giám sát tại các khu dân cư theo nhu cầu của người dân.





Ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND Q.Tân Phú đánh giá mô hình trung tâm giám sát hình ảnh của quận mang lại hiệu quả, nhất là việc trích xuất thông tin tội phạm, cung cấp dữ liệu để điều tra phá án. Nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông đã phát huy hiệu quả trên toàn địa bàn quận.

Tuy nhiên, ông Mẫn cho rằng mô hình trung tâm giám sát hình ảnh của Q.Tân Phú còn nhiều điều cần khắc phục trong thời gian tới. Cần rà soát hệ thống camera hiện tại, những điểm nào hạn chế phải đề xuất, gắn thêm camera.

“Khi một đối tượng tội phạm đi vào Tân Phú không thể mất dấu được, đó là mục tiêu chính của Q.Tân Phú. Diễn tập, chúng ta đóng vai người nào đó đi vào đây rồi chạy mất dấu, thì lực lượng công an có tìm được không. Chúng ta phải làm được chuyện đó”, ông Mẫn nói.

Theo Công an Q.Tân Phú, hiện nay một số tuyến đường thuộc địa bàn quận đang triển khai ngầm hóa dây điện, đường truyền sẽ gây khó khăn trong quá trình truyền dẫn dữ liệu về trung tâm giám sát hình ảnh. Do đó công an Q.Tân Phú đề xuất các cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ việc đấu điện để đảm bảo việc kết nối và lưu trữ dữ liệu được ổn định. Cây xanh trên địa bàn cũng phải được cắt tỉa thường xuyên, không để che chắn tầm nhìn camera.