TP.HCM: Làm rõ vụ bé gái 9 tuổi nghi bị bạo hành

Trước đó, một số trang mạng thông tin về vụ việc bé N.A. (9 tuổi, ngụ xã Thới Tam Thôn) bị đánh, nghi có dấu hiệu bị bạo hành.

Cụ thể, do mẹ của bé N.A. đang chấp hành án nên bé sống chung với người anh tên L. (32 tuổi) và L.T.Y. (31 tuổi, sống như vợ chồng với L.) tại một căn nhà ở xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn.

Và có thông tin cho rằng liên quan đến việc học của bé N.A., chị Y. đã dùng tay đánh nhiều lần vào mặt bé N.A., dùng cây gỗ đánh, gây ra nhiều vết thương và đuổi bé ra khỏi nhà. Vụ việc gây xôn xao dư luận.

Liên quan vụ việc này, một lãnh đạo UBND xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn) cho biết, cháu N.A. đang sinh sống cùng người anh trai tên L. (32 tuổi) và L.T.Y. tại một căn nhà ở xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn. Ngày 12.1, cháu N.A. không chịu học bài nên chị Y. dùng tay đánh vào mặt và dọa đuổi ra khỏi nhà. Khi cháu N.A. rời khỏi nhà, một người hàng xóm chở lên công an trình báo bé bị chị Y. bạo hành.

“Sau khi nắm thông tin, chúng tôi giao cho công an xử lý theo đúng quy định. Theo kết luận của bệnh viện, thương tích của cháu N.A. không có gì nặng nề nhiều. Hiện cháu đang ở nhà của dì ruột”, vị này cho hay.





Chia sẻ về vụ việc này với Báo Thanh Niên, chị Y. thừa nhận việc đánh bé N.A là có nhưng xuất phát từ việc quan tâm đến việc học của bé và sự việc đã bị đẩy đi quá xa.

Theo anh L. và chị Y., thời gian qua việc học bé N.A sa sút, cô giáo phản ánh. Trong thời gian ôn thi, bé không học bài do nóng giận nên chị Y. có dùng tay để đánh vào người bé để dạy dỗ. “Việc tôi dùng tay đánh bé là có còn thông tin dùng tay, cây gỗ đánh bé gây ra nhiều vết thương là không chính xác”, chị Y. nói.

Cùng theo chị Y., lực lượng chức năng cũng đã mời chị cũng như những người liên quan đến trụ sở công an làm việc. Công an cũng đã trích xuất camera an ninh trong nhà chị để làm rõ vụ việc.

Trong khi đó, bà Hoa, dì ruột cháu N.A., cho biết khi đưa bé về nhà bà sức khỏe bé vẫn bình thường. Cũng theo bà Hoa, cháu N.A được L. và Y. đưa về nuôi từ lúc 3 tuổi khi mẹ bé chịu án. Từ tiền học, ăn uống chăm sóc của bé N.A đều do L. và Y. chăm lo. “Mình dì ruột còn chưa lo được như vậy. Hai đứa nó ở vậy lo cho bé N.A. định khi nào mẹ nó về hai đưa mới cưới”, bà Hoa cho biết.

Cũng theo bà Hoa, L. và Y. có xích mích với hàng xóm khi xảy ra vụ việc người này dẫn bé N.A. lên xã trình báo mà không thông qua gia đình. Ở nhà người thân tưởng bắt cóc chạy đi tìm. “Có sao mình nói vậy, không bênh ai, mà nếu cháu N.A. bị đa chấn thương thì Y. bị bắt xử lý rồi”, bà Hoa nói . Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.