Vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi bị bạo hành: Xử nghiêm để không còn những vụ việc đau lòng như thế

Rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự đồng tình khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội “giết người” và tội “che giấu tội phạm” trong vụ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành tử vong.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 5.1, liên quan vụ bé gái N.T.V.A, 8 tuổi, nghi bị bạo hành tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội “giết người” và tội “che giấu tội phạm”; đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội “giết người” và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM, cha của bé A.) về tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm” để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi ra các quyết định liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp.

Theo CQĐT, bước đầu xác định quá trình sống chung như vợ chồng với Thái, Trang đã nhiều lần đánh đập cháu A. bằng tay, cây, roi... Đáng nói là Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ cháu A., nhưng không can ngăn, thậm chí có lần trong lúc Trang hành hạ cháu A. thì Thái cũng có chửi mắng và đánh cháu.

Đặc biệt từ 14 - 18 giờ ngày 22.12.2021, Trang đã liên tục đánh, đạp… dẫn đến cái chết của cháu A. Sau khi cháu A. tử vong, Thái biết Trang đánh con mình thì lại có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đồng tình khởi tố bổ sung

Trước đó, khi Cơ quan điều tra Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “hành hạ người khác”, nhiều bạn đọc (BĐ) đã lên tiếng đề nghị phải khởi tố về tội “giết người”. Vụ án này đã gây phẫn nộ trong dư luận, nhiều cơ quan, hội đoàn… đã vào cuộc. Nhiều BĐ đã rất đồng tình với quyết định của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về khởi tố bổ sung tội giết người và che giấu tội phạm. BĐ Anh lái tàu họ Nhạc bày tỏ: “Hoan hô Công an TP.HCM. Việc khởi tố bị can Trang theo tội danh giết người là hoàn toàn có căn cứ. Với những ai theo dõi diễn biến vụ án từ khi bắt đầu đã chờ tin này đã lâu”. Cùng quan điểm, BĐ Xuân Yến bức xúc: “Pháp luật VN xử đúng người đúng tội, tội giết người là đúng rồi. Người gì mà ác quá, đánh đập cháu bé suốt 4 tiếng đồng hồ”.





“Việc khởi tố bổ sung là cần thiết. Tôi cũng mong khi truy tố, xét xử cần lượng hình tương xứng để răn đe những kẻ khác”. BĐ Vũ Giang ý kiến.

Để không còn những vụ việc đau lòng

Phẫn nộ về những hành động của người mẹ ghẻ và người cha vô trách nhiệm bao nhiêu, thì nhiều BĐ lại càng thương cho bé A. bấy nhiêu. BĐ tamnguy972 chia sẻ: “Tôi rất lo. Hy vọng đây chỉ là hành vi cá biệt. Vì nó rất đáng báo động. Đây là những người trẻ được ăn học, được trang bị kiến thức đầy đủ, không nghiện ngập, không sử dụng chất kích thích, vậy mà sao lại độc ác, nhẫn tâm, thẳng tay hành hạ một đứa bé cho đến chết vậy? Mà đứa trẻ này lại là con ruột của một trong hai người. Với tôi, con còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Nếu phải chọn mình chết để con mình được sống thì tôi sẽ quyết định ngay mà không hề do dự”.

Mình thương bé quá. Mỗi lần đọc tin nước mắt lại rơi. Mong con siêu thoát. Le Bich Ly Tôi mong chờ cơ quan chức năng TP.HCM định danh tội này lâu rồi, bây giờ mới thỏa mãn. Cảm ơn Công an TP.HCM đã nhanh chóng và chính xác, làm yên lòng người dân như tôi. Mong linh hồn bé siêu thoát. nguyên Tôi thấy quyết định rất đúng và phù hợp với tội danh của những kẻ vô cảm và không có lương tâm này. Hữu Hiến

BĐ Minh Anh Nguyễn Ngọc chia sẻ: “Mấy hôm nay cứ ám ảnh cảnh bé gái bị hành hạ suốt 4 tiếng đồng hồ mà mình căm phẫn quá. Nếu pháp luật không nghiêm trị thì sẽ có nhiều đứa trẻ bị bạo hành. Chúng ta luôn hy vọng pháp luật VN xét xử công minh, đúng người, đúng tội, để xã hội không còn những vụ việc đau lòng như thế”. BĐ phanhoahcm cũng bày tỏ: “Bản thân mình cũng mất ngủ bao đêm, hình ảnh cô bé đáng yêu cứ hiển hiện trong đầu cả lúc ăn, lúc làm việc. Cô bé A. dễ thương như thiên thần mà lại bị mẹ ghẻ hành hạ đến chết như vậy. Mong sao pháp luật VN xét xử công minh để trả lại công bằng cho cô bé và làm an lòng các ông bố, bà mẹ đang phẫn nộ”.

Trong khi đó, BĐ Hoài Minh tâm sự: “Đọc những tin bài về cô bé 8 tuổi tử vong tôi đã khóc vì thương em quá. Đọc thêm bài Chào ngày mới Mỗi chúng ta đều có lỗi? trên Thanh Niên, tôi lại khóc. Lần này tôi đã tự dằn vặt mình, không ngủ được... Tác giả viết đúng quá, tôi đã “có lỗi vì đã không biết hành động cần thiết để tạo ra một thế giới thật sự an toàn cho trẻ em”.