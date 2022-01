Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Không thể chỉ đứng nhìn

Liên quan vụ bé N.T.V.A (8 tuổi, ngụ P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nghi bị bạo hành và tử vong, ngày 28.12.2021, ngay sau khi Công an Q.Bình Thạnh có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM gửi công văn khẩn đến HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM, Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) và các đơn vị liên quan, yêu cầu làm rõ vai trò, trách nhiệm của ông Thái, từ đó, xử lý đúng người, đúng tội. Đến ngày 31.12.2021, Công an Q.Bình Thạnh bắt tạm giam ông Thái để điều tra về vai trò đồng phạm với bị can Trang.

Sau đó, đến ngày 5.1.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội “giết người” và tội “che giấu tội phạm”. Đồng thời, có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “giết người” và có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ Q.1, cha của bé A.) về tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm” để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi ra các quyết định liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp.





Liên quan vụ việc đau lòng này, phía Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tha thiết nêu thông điệp: Người dân cần mạnh dạn tố cáo khi phát hiện vụ việc bạo hành, xâm hại, ngược đãi trẻ em với cơ quan chức năng.

Thực tế, kênh phản ánh bảo vệ trẻ em có nhiều, có sẵn như cơ quan LĐ-TB-XH các cấp, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (111), công an, hội bảo vệ quyền trẻ em, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương như đoàn thanh niên, hội phụ nữ... Tuy nhiên, nếu không có người phản ánh, thì những cơ chế tiếp nhận này có cũng... hoàn không.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, hiện TP.HCM có hơn 1,9 triệu trẻ em; đồng thời nhận định, tình hình bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em thời gian qua có chiều hướng tăng giảm không đồng đều, ngày càng có tính chất nghiêm trọng và diễn biến phức tạp. Trong đó, đối tượng thực hiện hành vi đã phát sinh từ những người có nghề nghiệp ổn định, có trình độ dân trí cao, có địa vị xã hội. Chính vì vậy, người dân, xã hội phẫn nộ trước cái sai, cái xấu, nhưng cũng cần lên án, tố giác, tố cáo những hành vi bạo lực, bạo hành trẻ em như thế. Thế giới trở nên nguy hiểm hơn không phải bởi những kẻ gây ra tội ác, mà vì những người “chết lâm sàng”, tức chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả.