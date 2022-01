TP.HCM mù mịt giữa trưa, vì sao?

Sáng 4.1, bầu trời TP.HCM mù mịt, các tòa nhà cao tầng, hàng cây xanh được bao phủ trong màn sương. Từ cầu Điện Biên Phủ, cầu Hoàng Hoa Thám không nhìn thấy rõ các tòa cao ốc ở khu Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh).

Đến 12 giờ trưa, người dân TP.HCM có thể thấy lớp sương mù rõ nhất khi di chuyển ở các tuyến đường trung tâm có nhiều cây xanh lâu năm như: Nguyễn Đình Chiểu, Trần Quốc Thảo, Điện Biên Phủ,... Đến 12 giờ 20 phút, trời mới bắt đầu hửng nắng nhẹ.

Giải thích hiện tượng này, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, vì tối qua TP.HCM có mưa nên sáng nay độ ẩm không khí còn cao, trời nhiều mây nắng yếu; gió nhẹ. Do đó, ở tầng thấp hình thành lớp ngưng kết (mây) không tan nhanh được do nhiều tòa nhà làm hạn chế quá trình tan rã lớp mù.

Ông Quyết nói thêm, tối qua mưa ở TP.HCM là do không khí lạnh suy yếu, áp cao cận nhiệt đới trên cao suy yếu rút ra; nhiễu động trên cao hoạt động mạnh lên, có hội tụ gió trên khu vực.

"Tình trạng nhiều mây duy trì cả ngày, song mưa chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi, trong đó có Đồng Xoài (Bình Phước); Thủ Đức, Gò Vấp, Hóc Môn và khu trung tâm TP.HCM. Miền Tây có mưa ở vùng giáp ranh của Vĩnh Long với Cần Thơ", ông Quyết thông tin.

Thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, sáng sớm có mưa rào nhẹ ở Vũng Tàu và Ba Tri (Bến Tre), riêng Ba Tri còn có mù nhẹ. Các tỉnh thành khác không mưa, trời nắng.





Riêng khu vực TP.HCM hôm nay mây thay đổi, trời nắng. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng tại Tân Sơn Nhất là 26oC, độ ẩm 79%, gió nhẹ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông. Rãnh áp thấp xích đạo xu hướng nâng nhẹ trục lên phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu rút ra phía đông, những nhiễu động trên cao vẫn còn.

Dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào vài nơi: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, TP.HCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà mau, Kiên Giang. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ 31 - 33oC độ, có nơi trên 33oC; miền Tây 30 - 32oC độ, có nơi trên 32oC. Nhiệt độ thấp nhất: Đông Nam bộ 21 - 24oC độ, miền Tây 23 - 25oC. TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 24 - 33oC.

Cũng theo đơn vị này, mực nước cao nhất ngày tiếp tục lên thêm 1 - 2 ngày nữa, sau xuống nhanh. Đỉnh triều đợt này xuất hiện vào ngày 4 - 5.1.2022 và ở mức cao, xấp xỉ BĐIII. Vào thời điểm sáng sớm (từ 2 giờ - 4 giờ) và chiều tối (từ 16 giờ -19 giờ), khả năng gây ngập ở khu vực trũng thấp ở Q.8, Q.7, Q.4, TP Thủ Đức, Nhà Bè (TP.HCM) từ 10 - 30cm.