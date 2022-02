TP.HCM muốn đẩy nhanh nút giao gần 4.000 tỉ đồng tại TP.Thủ Đức

Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông An Phú, TP.Thủ Đức là một trong những dự án trọng điểm của ngành giao thông thành phố giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ.

Theo UBND TP.HCM, khu Đông thành phố đang từng bước hoàn chỉnh quy hoạch hạ tầng giao thông TP.Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung. Đến nay, chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã cơ bản hoàn thành công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Thiết kế cơ sở nút giao An Phú có liên quan, kết nối trực tiếp với dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và 2 tuyến đường sắt quốc gia theo quy định. Mặt khác, quy hoạch tuyến đường sắt TP.HCM - Nha Trang và tuyến đường sắt nhẹ TP.HCM - Long Thành do Bộ GTVT quản lý. Để đảm bảo kết nối đồng bộ, thuận lợi giữa các dự án, UBND TP.HCM đề nghị Bộ GTVT quan tâm, sớm có ý kiến ​​về thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông An Phú để thành phố hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định.





Theo phương án thiết kế sơ bộ, nút giao thông An Phú có 3 tầng, bao gồm: hầm chui 2 chiều kết nối từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ, các đảo, tiểu đảo trên mặt đất và 2 cầu vượt trên cao.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025, với tổng mức đầu tư 3.926 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách, trong đó ngân sách Trung ương 1.800 tỉ đồng và ngân sách TP.HCM 2.126 tỉ đồng. Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án là 29 ha, trong đó diện tích đất cần thu hồi khoảng 2.400 m2.