TP.HCM: Ngủ quên, nhà dân bị trộm leo lầu lấy tài sản

Ngày 14.6, Công an P.14 (Q.10, TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, bà N.N.A.T (50 tuổi, ngụ Q.10) cho biết, hơn 3 giờ ngày 13.6, các con của bà thức dậy, phát hiện mất tài sản nên đi tìm. Xem lại camera an ninh, thấy rạng sáng cùng ngày, có 2 người nam chở nhau trên xe máy đến dừng gần khu vực nhà bà T. trên đường Nguyễn Ngọc Lộc (P.14, Q.10).

Một người đứng cảnh giới, người còn lại đi đến tiếp cận, trèo lên lầu 1 căn nhà của bà T. Người này mở cửa đi vào bên trong, lục tìm lấy tài sản rồi theo đường cũ thoát ra ngoài.





Cũng theo bà T., do làm việc khuya, các con của bà ngủ quên, cửa chưa được đóng, khóa cẩn thận. “Con tôi ngủ chứ nếu lúc đó phát hiện la lên không biết chuyện gì xảy ra, có khi nguy hiểm đến tính mạng”, bà T. nói.

Gia đình bà T. sau đó đã trình báo công an và cho biết kẻ trộm lấy đi 1 laptop và 1 điện thoại di động, tổng giá trị tài sản bị mất hơn 30 triệu đồng. Toàn bộ vụ trộm được camera an ninh ghi lại. Vụ trộm tài sản này đang được công an điều tra, truy xét.