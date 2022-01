TP.HCM: Người dân đến giao nộp vũ khí thô sơ, vật liệu gây nổ

Ngày 22.1, Công an P.Linh Trung phát động ngày hội toàn dân giao nộp, tố giác hành vi mua bán, tàng trữ sử dụng chế tạo trái phép vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn phường. Đây là đợt tuyên truyền, vận động nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước và trong dịp Tết Nguyên đán.

Từ sáng cùng ngày, hàng chục người (chủ yếu là thanh niên) chủ động đến nơi tiếp nhận để giao nộp các công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, vũ khí... Các trường hợp giao nộp đều được lập biên bản bàn giao.

Chỉ vài tiếng tiếp nhận, Công an P.Linh Trung đã thu gom được 58 vũ khí thô sơ, 2 cây chích điện, 1 linh kiện súng, 9 viên đạn cùng nhiều vũ khí tự chế khác.

Qua trao đổi với Thanh Niên, người đến giao nộp vũ khí cho biết những món này nhặt được và một phần có ý định dùng để phòng thân. Tuy nhiên khi nghe vận động về việc giao nộp vũ khí, vật liệu gây nổ cũng như biết được mức phạt khi cố tình tàng trữ trái phép nên chủ động đến giao nộp.





Tại buổi làm việc, một thanh niên tên T. cho biết mình mang một cây dao tự chế dài khoảng 1 m nhặt được trong phòng trọ đến giao nộp. “Tôi nhặt được trong căn nhà trọ mới chuyển nên mang đến phường nộp cho công an, để trong phòng mà bị phát hiện cũng bị xử phạt”, anh T. phân trần.

Ngoài ra, để người dân tự giác giao nộp những công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ gây nguy hiểm, Công an P.Linh Trung tặng phần quà gồm 5 kg gạo và một số nhu yếu phẩm nhằm khích lệ tinh thần.

Theo Công an P.Linh Trung, thời điểm cận Tết Nguyên đán là thời điểm càng tập trung cao độ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tết an lành cho người dân. Lực lượng công an phường cũng quyết tâm không để tội phạm gây rối trên địa bàn cũng như tăng cường kiểm tra, vận động nhằm hạn chế thiệt hại do vật liệu gây nổ gây ra.