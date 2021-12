TP.HCM: Táo tợn clip nhóm người dàn cảnh trộm tài sản người phụ nữ

Ngày 25.12, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip vụ nhóm người dàn cảnh trộm cắp tài sản người phụ nữ, gây bức xúc dư luận.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại trước tiệm bánh kem trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM.

Theo camera an ninh và chị P.H.T ( ngụ H.Nhà Bè) cho biết, hơn 7 giờ ngày 23.12, chị T. chạy xe máy đến tiệm bánh kem trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển (H.Nhà Bè, TP.HCM) để đặt bánh.

Lúc này, có nhóm người nghi vấn khoảng 3 đến 5 người, chạy xe máy đến dừng áp sát xe chị T.





Trong đó, nam thanh niên vờ để xe va vào xe chị T. khiến nạn nhân mất tập trung quay người về phía sau. Lúc này người phụ nữ đi chung nam thanh niên nhanh tay lấy trộm túi nhựa nạn nhân treo trên xe, leo lên xe đồng bọn khác chờ sẵn và nhóm người rời đi.

Cũng theo chị T., tài sản bị kẻ gian dàn cảnh trộm mất gồm điện thoại IPhone 11 ProMax và một số tiền mặt tổng giá trị tài sản hơn 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra chị T. không trình báo công an. Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan đoạn clip dàn cảnh trộm cắp tài sản lan truyền trên mạng này, Công an xã Phước Kiển (H.Nhà Bè) cho biết vẫn chưa nhận được trình báo của nạn nhân. Qua thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, công an cho biết sẽ kiểm tra, rà soát lại vụ việc để làm rõ. Ngoài ra, Công an xã Phước Kiển cho hay khi xảy ra sự việc trộm cắp, người dân cần đến công an địa phương trình báo, đây cũng là cơ sở để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, xử lý các đối tượng về sau.