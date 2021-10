TP.HCM tất bật xử lý hồ sơ hành chính

Nhu cầu của người dân rất lớn

Chiều 4.10, hơn chục người dân xếp hàng trước khoảng sân chờ vào bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND Q.1 (TP.HCM) trên đường Lê Duẩn. Trước khi vào bên trong khu vực tiếp nhận hồ sơ, người dân phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Phòng nhận hồ sơ mở cửa cho thông thoáng, bảo vệ giới hạn nhận 10 người cùng lúc nên nhiều người xếp hàng bên ngoài phải chờ đến 40 - 50 phút mới đến lượt. Đa số người dân đến làm thủ tục công chứng, chứng thực, sao y bản chính và làm thủ tục về đất đai, hoàn công nhà ở, hoạt động doanh nghiệp.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh văn phòng UBND Q.1, cho biết trong giai đoạn “bình thường mới”, quận chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với 3 lĩnh vực, bao gồm: khai sinh, khai tử; đăng ký biện pháp đảm bảo và thủ tục sao y bản chính, chứng thực chữ ký để người dân, doanh nghiệp thực hiện hồ sơ về an sinh xã hội, sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch. Những thủ tục hành chính đã được triển khai cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thì không nhận trực tiếp.

Q.1 chỉ phục vụ người dân đến làm thủ tục trực tiếp đã được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 3 ngày. Lý giải về việc người dân phải đứng chờ ở ngoài, ông Hoàng Anh nhìn nhận, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân thời điểm này rất lớn nhưng TP đang mở cửa từng bước, quận cũng phải thận trọng, hạn chế tập trung đông người (quá 10 người) trong không gian kín để giảm thiểu rủi ro cho người dân và công chức. “Nếu chưa thật sự cần thiết thì người dân chờ thêm ít ngày hoặc thấy nhiều người chờ thì hôm sau quay lại”, ông Hoàng Anh đề nghị.





Tương tự, ông Lê Hữu Sơn Tùng, Chánh văn phòng UBND Q.3, cho hay quận khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến và chỉ giải quyết một số thủ tục cấp bách như khai sinh, khai tử, giao dịch đảm bảo, sao y bản chính, chứng thực di chúc, hợp đồng… Số lượng công chức cũng giảm so với những ngày bình thường khi chưa có dịch Covid-19 theo số lượng quy định của Sở Nội vụ TP.HCM là không quá 50%.

Nhộn nhịp làm giấy tờ xe

Chiều 4.10, điểm đăng ký xe Nơ Trang Long (P.12, Q.Bình Thạnh) hoạt động nhộn nhịp sau hơn 3 tháng tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới tất cả các phương tiện. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 14 giờ 30 người dân đổ về đây rất đông. Khi đến điểm đăng ký xe Nơ Trang Long đăng ký xe, người dân được yêu cầu quét mã QR khai báo y tế di chuyển nội địa trên ứng dụng VNEID. Theo quan sát của chúng tôi, bên cạnh nhiều người dân thông thạo cách thức khai báo này, thì vẫn có người chưa cài đặt ứng dụng, chưa biết cách đăng ký tài khoản để khai báo...

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, PC08 đã tiếp nhận các thủ tục đăng ký xe từ ngày 1.10 và tính đến nay có khoảng 100 trường hợp đã được giải quyết. Lưu ý khi người dân đến đăng ký xe hoặc người đến liên hệ công tác phải đảm bảo điều kiện như tiêm đủ 2 mũi vắc xin sau 14 ngày, là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày.

Ngày 4.10, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06) Công an TP.HCM thông tin, PC06 tiếp tục tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) để tăng cường lực lượng, thiết bị đến công an 21 quận huyện và TP.Thủ Đức. Riêng các quận, huyện và TP.Thủ Đức thì bắt đầu triển khai đổi, cấp mới CCCD gắn chip trở lại cho người dân. Sáng 4.10, một số người dân không biết nên đã đến PC06 để nhận CCCD do chưa nắm thông tin về việc công an trả CCCD tận nhà và về địa phương cho người dân.