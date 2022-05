TP.HCM triển khai tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4

Có 3 đối tượng tại TP.HCM tiêm mũi 4, gồm: Người từ 50 tuổi trở lên (hơn 1,8 triệu); người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến nặng; người thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19.

TP.HCM dự kiến bắt đầu tiêm mũi 4 ngay khi được Bộ Y tế cung ứng vắc xin theo nguyên tắc đơn vị nào chuẩn bị sẵn sàng và bảo đảm an toàn tiêm chủng thì triển khai. Loại vắc xin được sử dụng là vắc xin mRNA (vắc xin do Hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vắc xin do AstraZeneca sản xuất, vắc xin cùng loại với mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3).





Khoảng cách ít nhất là 4 tháng sau khi tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), đối với người đã mắc Covid-19 sau tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), trì hoãn tiêm chủng 3 tháng kể từ ngày mắc Covid-19.