TP.HCM: Triệt phá tụ điểm đánh bạc với nhiều 'quý bà' tham gia

Ngày 4.2 (mùng 4 tết), Công an Q.Bình Tân cho biết vừa bắt quả tang tụ điểm đánh bạc với hàng chục người tham gia.

Trước đó, lúc 21 giờ 30 ngày 2.2 (mùng 2 tết), đội Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội phối hợp Công an P.Bình Hưng Hòa A, bao vây đường số 5 (Q.Bình Tân). Phát hiện công an, các con bạc bỏ chạy tán loạn. Có 42 người đã bị công an khống chế, trong đó có nhiều người là nữ tham gia tụ tập, đánh bạc bằng hình thức bài cào ăn tiền gây mất trật tự.





Công an thu giữ tang vật hơn 18 triệu đồng và nhiều bộ bài Tây đã qua sử dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ xử lý những người này để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.