Kiên Giang: Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm đánh bạc trong 3 ngày tết

Sáng 4.2, tin từ Công an H.Tân Hiệp (Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa triệt phá vụ đánh bạc ăn tiền, thu giữ trên chiếu bạc gần 100 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 3.2, Công an H.Tân Hiệp tổ chức bắt quả tang tụ điểm đánh bạc với hình thức chơi bài cào 3 lá ăn tiền tại một tiệm tạp hóa nằm ven đường, thuộc ấp Chí Thành, xã Tân Hội, H.Tân Hiệp. Tại hiện trường, công an tạm giữ 22 người, 1 bộ bài tây và số tiền gần 100 triệu đồng. Theo phản ánh của người dân, điểm cờ bạc này hoạt động xuyên đêm, tụ tập nhiều con bạc ở cùng ấp tham gia suốt 3 ngày tết, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Trước đó, khuya ngày 2.2, Công an H.Tân Hiệp đã bắt quả tang 4 phụ nữ ở ấp Thạnh Trị, xã Thạnh Trị, H.Tân Hiệp đang đánh bài tứ sắc ăn tiền tại nhà riêng của N.M.T. Tại chiếu bạc, công an tạm giữ số tiền gần 10 triệu đồng và 39 bộ bài tứ sắc. Qua làm việc, 4 người này thừa nhận thường xuyên đánh bài tứ sắc ăn tiền để “giải sầu.





Cũng tại H.Tân Hiệp, vào chiều 1.2, công an huyện đã triệt xóa 1 tụ điểm đá gà và đánh bài ăn tiền tại bãi đất trống thuộc ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Trị. Tại hiện trường, công an tạm giữ 26 người, 30 xe máy, 3 con gà, 2 cặp cựa sắt, hàng chục bộ bài tây và số tiền trên 80 triệu đồng.

Điều đáng nói, khi lực lượng công an đang làm nhiệm vụ thì tại tụ điểm đánh bạc này có nhiều người chống đối, vì cho rằng “trong 3 ngày tết họ có quyền đánh bạc ăn tiền, công an không thể bắt giữ”.