TP.HCM: Trộm chui khe hở cổng cửa sắt vào nhà dân lấy tài sản hơn 150 triệu đồng

Ngày 15.6, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip kẻ trộm đột nhập nhà dân lấy tài sản, tổng giá trị hơn 150 triệu đồng.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại căn nhà cũng là văn phòng công ty trên đường 39, P.Linh Đông, TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Anh T.N.Q.T. (27 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức), nạn nhân của vụ mất trộm tài sản cho biết, tối 10.6, sau khi đi làm về, anh ghé công ty, cũng là nhà bạn ở đường 39 chơi. Đến sáng 11.6, anh N. thức dậy thì phát hiện xe máy hiệu SH hơn 100 triệu đồng của mình bị mất.

Xem lại camera an ninh thì thấy hơn 3 giờ cùng ngày, kẻ trộm đột nhập qua khe hở cửa cổng bằng sắt vào bên trong nhà. Kẻ trộm lấy được chìa khóa, mở cửa cổng, dắt xe máy của anh T. ra ngoài.





Ngoài ra, kẻ trộm còn lấy một số tiền của bạn anh T. để trong cốp xe máy của nạn nhân dựng gần xe anh T.

Sau khi trộm tài sản, kẻ trộm khép cửa cổng nhà rồi mới rời đi.

Toàn bộ vụ trộm được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân đã trình báo công an và cho biết toàn bộ tài sản gồm tiền và xe bị mất trộm là khoảng 150 triệu đồng.

Liên quan vụ trộm này, đại diện Công an P.Linh Đông (TP.Thủ Đức) xác nhận nạn nhân đã đến trình báo công an. “Hiện hồ sơ được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức để điều tra, truy xét”, vị này nói.