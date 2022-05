TP.HCM: Truy tố hai bị can gửi 'ảnh nóng' qua mạng xã hội làm nhục người khác

Sao lưu "ảnh nóng" trong điện thoại của nạn nhân

Ngày 5.5, theo nguồn tin của Thanh Niên, TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) đã có lịch xét xử vụ hai bị can Nguyễn Hoàng Minh Thư (19 tuổi) và Phạm Thị Thúy Hà (20 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh) về tội “làm nhục người khác”. Các bị can đã có hành vi dùng mạng xã hội Facebook để gửi "ảnh nóng", ảnh khỏa thân của bị hại cho nhiều người, mục đích làm bị hại xấu hổ, nhục nhã.

Căn cứ theo điểm e, khoản 2, Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tội "làm nhục người khác" có khung hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm.

Theo cáo trạng, Hà và Thư là bạn bè. Vào tháng 6.2020, Hà thuê trọ tại khu nhà trọ thuộc xã Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh) và quen biết với bà T.T.M. (bị hại trong vụ án) cũng ở trọ tại đây.

Bạn trai của Hà là ông L.Q.M. có quen biết với bà T.T.M. nên nhờ bà M. nấu cơm cho Hà ăn. Đến khoảng tháng 7.2020, Hà và Thư nghe người khác kể lại việc bà T.T.M. nói Hà không đưa tiền ăn cho bà, ngoài ra, Hà còn cùng Thư sử dụng ma túy.

Khoảng 10 ngày sau, Hà đến phòng trọ của bà T.T.M. chơi thì được bà M. đưa điện thoại, nhờ khôi phục ảnh chụp với gia đình bị xoá. Hà mở thư mục thùng rác trong điện thoại của bà M. thì phát hiện một ảnh không mặc quần áo của bà M.. Hà liền gửi ảnh này về tài khoản Facebook của mình tên “P.H”, rồi xóa tin nhắn và trả điện thoại cho bà M.

Gửi "ảnh nóng" của nạn nhân cho bạn bè

Khoảng 19 giờ ngày 15.8.2020, Hà mượn máy tính của một người bạn đăng nhập tài khoản Facebook rồi gửi ảnh khỏa thân của bà T.T.M. cho ông L.Q.M.. Ông M. kêu Hà xóa bỏ hình ảnh nhưng Hà không xóa mà tiếp tục gửi hình ảnh này cho Thư.





Ngày 21.8.2020, Thư đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Facebook “H.M.N” để gửi ảnh khỏa thân của bà M. cho bạn bè, con ruột của bà M. và 9 tài khoản người dùng Facebook khác.

Đến khoảng 12 giờ 50 cùng ngày (21.8.2020), bà M. được bạn bè thông báo sự việc. Bà M. đến gặp Thư và Hà để hỏi rõ, đồng thời chụp lại các tin nhắn chứa hình ảnh "nóng" trên.

Ngày 24.8.2020, bà M. in các các ảnh chụp tin nhắn trình báo Công an xã Minh Xuân (H.Bình Chánh) và yêu cầu xử lý hình sự. Tại cơ quan điều tra, Hà và Thư khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Mục đích hai bị can gửi "ảnh nóng" của bà M. cho mọi người để bà M. nhục nhã, xấu hổ trước người khác.