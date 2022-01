TP.HCM: Vừa dựng xe máy vào chỗ làm đã bị trộm lấy mất

Ngày 3.1, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ Đỗ Văn Hòa (31 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Trần Tấn Thắng (27 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam), Hồ Thị Kim Tho (22 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Theo điều tra, khoảng 12 giờ ngày 29.12.2021, anh T.X.T. (30 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) dựng xe máy trước chỗ làm gia công nhôm inox trên đường Liên Khu 4-5 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân). Không lâu sau, anh T. từ bên trong đi ra thì phát hiện xe máy bị mất trộm nên trình báo công an.

Công an sau đó vào cuộc truy xét. Khuya 30.12, trinh sát phát hiện chiếc xe máy giống của anh T. do 1 người điều khiển trên địa bàn H.Bình Chánh nên tiến hành kiểm tra, đưa về trụ sở Công an P.Bình Hưng Hòa B. Tại đây Hòa và bạn gái là Tho khai nhận mua xe của Thắng với giá 15 triệu đồng rồi thay biển số vào để đi lại.

Từ lời khai, công an đưa Thắng về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Thắng khai có quen biết với Hòa, Tho khoảng 2 tuần nay thông qua các mối quan hệ xã hội.





Trưa 29.12.2021, Thắng cùng 2 người (chưa rõ lai lịch) đi trộm tài sản. Khi đến trước căn nhà trên đường Liên Khu 4-5 (Q.Bình Tân), thấy xe máy của anh T. dựng không khóa cổ nên đi đến lấy trộm. Sau khi trộm xe, Thắng bán cho Tho và Hòa với giá 15 triệu đồng. Số tiền này Thắng cùng các đồng phạm chia nhau tiêu xài.

Qua trích lục hồ sơ, Thắng có tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền sự, bị bắt đưa đi cai nghiện ma túy năm 2019. Hòa có 4 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”. Hiện vụ trộm xe máy đang được công an điều tra làm rõ.