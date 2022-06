TP.HCM: Yêu cầu khẩn trương hỗ trợ học phí cho học sinh

Theo Sở GD-ĐT, qua rà soát, tổng hợp nhu cầu thực hiện chính sách đặc thù theo nghị quyết hỗ trợ học phí thì dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ của năm học 2021-2022 là khoảng 700 tỉ đồng.

Sở GD-ĐT TP.HCM nhận định, các chính sách đặc thù hỗ trợ học phí đã được tham mưu, triển khai từ sớm nhằm đáp ứng giải quyết các chính sách phù hợp với tình hình diễn biến dịch phức tạp tại thời điểm khó khăn nhất. Mặc dù vậy, việc triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn. Do lần đầu tiên triển khai một chính sách lớn chưa có tiền lệ nên một số đơn vị ngoài công lập còn chậm vì nhiều lý do khách quan, chủ yếu do số học sinh đi học lại tại các cơ sở giáo dục này ban đầu còn thấp nên số liệu thay đổi thường xuyên. Ngoài ra, việc tổ chức rà soát, cập nhật thời gian đi học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp tương ứng mức học phí cấp bù còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ.





Vì vậy đến nay, khi năm học 2021-2022 sắp kết thúc nhưng việc hỗ trợ học phí vẫn chưa được thực hiện đến các cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh. Đây là một hạn chế mà ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm.

Tại buổi làm việc, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP.HCM, yêu cầu trong quá trình thống kê, nếu trường học nào chậm thì ngành giáo dục cần có biện pháp xử lý. Không vì một đơn vị nào đó chậm trễ mà ảnh hưởng đến đối tượng thụ hưởng là học sinh. Hiện nay các trường vẫn còn phải xoay sở các nguồn kinh phí trang trải. Ngoài ra, khi trường không tổ chức dạy học 2 buổi, dạy học trực tuyến thì giáo viên bị cắt nguồn thu lớn nên việc trang trải trong cuộc sống của giáo viên sẽ rất khó khăn. Vì vậy các đơn vị phải khẩn trương thực hiện công tác hỗ trợ nguồn kinh phí từ học phí này.