TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục rà soát lần 2 các dự án cây xanh

Ngày 14.5, tin từ UBND TP.Buôn Ma Thuột, đã yêu cầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc và UBND 21 xã, phường trên địa bàn rà soát, bổ sung, cung cấp thông tin, tài liệu về tất cả các dự án cây xanh và chỉnh trang đô thị (lần 2).

Theo đó, UBND TP.Buôn Ma Thuột yêu cầu báo cáo, tổng hợp tất cả các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, kể cả các dự án không liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.

Yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải cung cấp danh sách nhà thầu tham dự, nhà thầu thi công, quyết định phê duyệt dự án, hợp đồng thi công và hồ sơ quyết toán dự án để thành phố tổng hợp, báo cáo về Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Cây xanh trên một đường phố Buôn Ma Thuột T.C

Trước đó, ngày 10.5, Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi UBND TP.Buôn Ma Thuột đôn đốc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị (lần 2). Theo một lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột, trong lần đầu rà soát, thành phố không có dự án cây xanh nào liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Bình Phước).

Như Thanh Niên đã thông tin, tháng 4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị (từ năm 2019 đến hết năm 2023) trên địa bàn để phục vụ công tác điều tra.

Tiếp đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao Sở KH-ĐT và một số đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh để cung cấp cho Bộ Công an.