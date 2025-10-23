TP.HCM: 1 công ty bị phạt 25 triệu đồng vì quảng cáo trái phép

Ngày 23.10, Công an TP.HCM cho biết, UBND phường Xóm Chiếu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH KVN, số tiền 25 triệu đồng vì hành vi quảng cáo trái phép.

Lực lượng chức năng phạt 25 triệu đồng vì quảng cáo trái phép ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Doanh nghiệp này vi phạm quy định không thông báo nội dung, số lượng bảng quảng cáo, thời gian, địa điểm thực hiện quảng cáo, theo điểm b khoản 4 điều 42 Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Xóm Chiếu và Phòng Văn hóa - Xã hội địa phương tiến hành kiểm tra cụm sân Pickleball trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 4 bảng quảng cáo đứng và 6 người mẫu nữ mặc váy trắng, in logo liên quan đến các trang mạng cờ bạc, cá độ trực tuyến - những dịch vụ chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thể thao cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về quảng cáo và tổ chức giải thể thao. Việc này nhằm bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh, đúng quy định, đồng thời tránh các hành vi vi phạm (quảng cáo trái phép) có thể dẫn đến xử phạt hành chính.