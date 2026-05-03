TP.HCM: 12/54 xã đủ tiêu chí lên phường

Theo đó, kết quả bước đầu do các xã tự rà soát cho thấy có 12 xã đáp ứng các tiêu chí để chuyển xã lên phường gồm: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Đông Thạnh, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Cần Giờ.

Theo quy định để lên phường, các xã phải đáp ứng 5 tiêu chí gồm: Dân số từ 21.000 người trở lên; diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên; vị trí, chức năng là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp vùng hoặc cấp tỉnh hoặc cấp tiểu vùng.

Ngoài ra, tỷ lệ dân số đô thị từ 50% trở lên; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (đạt 5 chỉ tiêu: thu ngân sách đủ chi, tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP đạt 70% trở lên; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên.

Đồng thời, thu nhập bình quân đầu người trên năm cao hơn thu nhập bình quân đầu người trên năm của thành phố trong 3 năm gần nhất và tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo của thành phố trong 3 năm gần nhất.

Từ kết quả tự rà soát của các xã, Sở Nội vụ sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan, sở, ngành liên quan để rà soát lại và hướng dẫn các xã xây dựng đề án để chuyển xã lên phường.

Xã Bình Hưng đáp ứng đủ tiêu chí chuyển thành phường ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó, thực hiện kế hoạch xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị (chuyển xã lên phường) trên địa bàn TP.HCM, UBND TP.HCM đã giao chủ tịch UBND các xã khẩn trương đánh giá hiện trạng của xã theo các điều kiện, tiêu chí lên phường gửi về Sở Nội vụ để thẩm định trước ngày 23.4.2026.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, để chuyển các xã lên phường, xét 2 tiêu chí cứng về quy mô diện tích và dân số thì hầu hết các xã đều đạt.

Cụ thể, TP.HCM hiện có 54 xã. Qua rà soát về điều kiện diện tích tự nhiên (từ 5,5 km2 trở lên) thì tất cả 54 xã đều đạt (gấp từ hơn 4 lần đến 47 lần chỉ tiêu diện tích).

Về chỉ tiêu quy mô dân số (hơn 21.000 người trở lên) chỉ có 3 xã An Thới Đông (18.413 người), xã Phước Thành (15.803 người) và xã An Long (17.906 người) là còn thiếu, các xã còn lại đều đạt và vượt xa chỉ tiêu dân số.

Ngoài 2 chỉ tiêu cứng trên, Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định muốn lên phường phải đáp ứng 3 chỉ tiêu khác, bao gồm:

Có vị trí, chức năng được xác định trong quy hoạch hoặc định hướng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp vùng hoặc cấp tỉnh hoặc cấp tiểu vùng trong tỉnh, thành phố, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố hoặc tiểu vùng trong tỉnh, thành phố.

Có dân số đô thị chiếm 50% trở lên trên tổng số dân.

Có cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt các chỉ tiêu (tỷ lệ tổng thu ngân sách địa phương với tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt từ 100% trở lên; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên; thu nhập bình quân đầu người trên năm cao hơn thu nhập bình quân đầu người trên năm của thành phố trong 3 năm gần nhất; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo của thành phố trong 3 năm gần nhất).