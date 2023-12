TP.HCM: 2 thiếu niên đi giao súng thì gặp ngay công an

Ngày 28.12, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) thông tin đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Đặng Nhật Vinh (16 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp; chỗ ở hiện nay tỉnh Đồng Nai) và Phạm Vũ Dương (17 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang; chỗ ở hiện nay tỉnh Đồng Nai).



Vinh, Dương khi bị bắt CACC

Theo công an, trước đó từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc có người buôn bán vũ khí là súng, Công an Q.Bình Tân phát hiện một số người có dấu hiệu về tội phạm mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Sau khi nhận được chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Ban Chỉ huy Công an Q.Bình Tân chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đội nghiệp vụ thuộc công an quận và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, xác minh.

Lúc 19 giờ 55 ngày 20.12, tại giao lộ Hương Lộ 3 - đường số 5, Tổ tuần tra Công an P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) phát hiện Dương chạy xe máy chở Vinh. Kiểm tra hành chính 2 người này, công an phát hiện trong người Vinh có một vật có hình dạng súng và 50 vật bằng kim loại màu vàng có hình dạng viên đạn.

Tại cơ quan công an, Vinh, Dương khai đầu tháng 11.2023, Vinh sử dụng Facebook "ảo" để mua súng, đạn. Đến thời điểm bị công an bắt giữ, Vinh đã đặt mua 4 khẩu súng với giá khoảng 700.000 đồng/khẩu và 90 viên đạn của 2 đối tượng.

Nhằm không để lại dấu vết, qua mặt cơ quan công an, Vinh sử dụng dịch vụ giao hàng qua trung gian.

Sau khi nhận hàng, Vinh thay một số bộ phận rồi rao bán qua mạng xã hội. Vinh đã thuê Dương chở đi giao súng với giá 600.000 đồng.

Tang vật thu giữ CACC

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vinh, cơ quan công an thu giữ một vật có hình dạng súng và 10 vật kim loại màu vàng có hình dạng viên đạn.

Qua giám định, xác định vật chứng thu giữ tại nhà Vinh và qua kiểm tra hành chính ngày 20.12 là súng, thuộc nhóm vũ khí quân dụng và đạn thể thao thuộc nhóm vũ khí thể thao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân tiếp tục củng cố chứng cứ, chuyển tố giác về tội phạm, kèm theo tài liệu có liên quan đến Phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền.