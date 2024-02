TP.HCM: 2 trẻ ngộ độc nghi do vi khuẩn Clostridium Botulinum có ăn chung tiệc tất niên

Ngày 20.2, Sở Y tế TP.HCM thông tin thêm về vụ việc 2 trẻ em bị ngộ độc nghi do vi khuẩn Clostridium Botulinum.



Theo đó, bé 6 tuổi (ngụ P.Phước Long B, TP.Thủ Đức), ngày 3.2, trên đường về quê cùng gia đình thì bị nôn ói nhiều. Ngày 4.2 bé phải nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Sau 2 ngày nằm viện, bé vẫn nôn ói nhiều kèm co giật và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 lúc 18 giờ ngày 6.2, với chẩn đoán theo dõi viêm não cấp.

Bệnh nhi thứ hai 7 tuổi (ngụ P.Phước Long B, TP.Thủ Đức), sau 2 ngày nôn ói và cử động hàm khó, được đưa vào Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc (Bình Dương) vào ngày 5.2, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 ngày 7.2, với chẩn đoán theo dõi xuất huyết não.

Một bệnh nhi ngộ độc nghi do vi khuẩn Clostridium Botulinum điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2023 BVCC

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, sau khi khai thác bệnh sử và tiền sử ăn uống, ghi nhận cả 2 bệnh nhi nói trên trước đó đều cùng ăn tiệc tất niên tại nhà của một gia đình ở P.Phước Long B, TP.Thủ Đức.

Sau khi khai thác bệnh sử, thăm khám lâm sàng, chụp CT Scanner, MRI não, đo điện cơ và làm các xét nghiệm cần thiết khác, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã hội chẩn và không loại trừ trẻ bị ngộ độc nghi do vi khuẩn Clostridium Botulinum. Các bác sĩ thống nhất sử dụng thuốc giải độc tố Botulinum.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe 2 bệnh nhi ngộ độc nghi do vi khuẩn Clostridium Botulinum đã cải thiện. Trong đó 1 trẻ đã cai máy thở; 1 trẻ tiếp tục được chăm sóc, có dấu hiệu lâm sàng cải thiện tốt.

Bệnh viện Nhi đồng 2 đã lấy mẫu phân của bệnh nhi, gửi đến Viện Y tế công cộng TP.HCM để xét nghiệm và chẩn đoán xác định có phải bị ngộ độc do vi khuẩn Clostridium Botulinum hay không.

Cho đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế TP.HCM chưa ghi nhận thêm trường hợp nào được báo cáo có triệu chứng tương tự hai trường hợp nêu trên.

Sở Y tế chỉ đạo, thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh nghiêm túc triển khai tới tất cả nhân viên y tế, đặc biệt các kíp trực thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế về yêu cầu phát hiện kịp thời, xử trí, báo cáo và phối hợp điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, trung tuần tháng 5.2023, trên địa bàn TP.Thủ Đức xuất hiện 3 vụ ngộ độc nghi do vi khuẩn Clostridium Botulinum khiến 6/7 người nhập viện. Trong đó có 5 người ăn chả lụa và bánh mì, 1 người ăn mắm để lâu ngày. Trong số này có 3 trẻ em nhập Bệnh viện Nhi đồng 2, có 2 người lớn nhập Bệnh viện Chợ Rẫy và 1 người lớn nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định, người này sau đó tử vong.

Trong 3 vụ ngộ độc nghi do vi khuẩn Clostridium Botulinum nói trên, có 1 vụ được xác định là do Clostridium Botulinum gây ra tại P.Long Thạnh Mỹ khiến 3/4 người nhập viện vào ngày 13.5. Người còn lại không nhập viện, mua thuốc tự điều trị tại nhà và bình phục hoàn toàn. Nhưng vụ việc này chưa đủ cơ sở kết luận nguyên nhân do ăn bánh mì, chả lụa từ người bán hàng rong. Hai vụ còn lại, theo báo cáo là chưa đủ cơ sở kết luận.