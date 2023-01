TP.HCM: 2.927 ca cấp cứu vì tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ tết

Ngày 27.1, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có báo cáo Bộ Y tế, UBND TP.HCM tình hình cấp cứu, khám chữa bệnh trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, từ 21 - 26.1 (30 tết đến mùng 5 tết).

Theo đó, các bệnh viện ở TP.HCM (trừ bệnh viện bộ, ngành) tiếp nhận 52.302 ca khám chữa bệnh, tăng gần 3.000 ca so với Tết Nguyên đán 2022. Trong đó, 9.950 ca nhập viện, tương đương so với cùng kỳ và có 70 ca tiên lượng nặng xin về.

Cùng thời gian, các bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 2.927 ca tai nạn giao thông, tăng 564 ca so với tết năm ngoái. Trong đó, có 2 ca tử vong nội viện, 4 ca tử vong ngoại viện.

Ngoài ra, các bệnh viện tiếp nhận 224 ca đánh nhau, giảm 100 ca so với tết năm ngoái. Số ca tai nạn sinh hoạt là 2.279 ca, giảm 349 ca. Ngộ độc thực phẩm 10 ca, giảm 7 ca. Có 45 ca tai nạn do pháo nổ.

Sáu ngày qua, tại các bệnh viện có 1.668 ca sinh, trong đó gần 50% ca sinh mổ. Các bệnh viện cũng đã thực hiện 1.865 ca phẫu thuật.





Riêng Bệnh viện Chợ Rẫy từ 20 - 26.1 (29 tết đến mùng 5 tết) tiếp nhận 1.990 ca cấp cứu. Trung bình 284 ca/ngày, trong đó ngày mùng 4 và mùng 5, số ca nhập viện nhiều nhất, lần lượt là 339 ca và 308 ca.

Trong các loại cấp cứu, tai nạn giao thông chiếm 429 ca, tai nạn sinh hoạt 91 ca, đả thương 47 ca, ngộ độc các loại 18 ca... Bệnh viện này đã thực hiện 257 ca phẫu thuật cấp cứu.

Bác sĩ Võ Hạnh, Trưởng tua trực cấp cứu đêm mùng 5 tết tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết lượng bệnh nhân cấp cứu dịp tết giảm so với ngày thường. Tai nạn giao thông do rượu bia giảm so với mọi năm, tỷ lệ đả thương, đâm chém cũng ít hơn.