TP.HCM: 50% ô tô 'vòng đi vòng lại' vì không đạt đăng kiểm

Chiều 29.12, tại buổi họp báo định kỳ, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Hòa An thông tin toàn thành phố còn 10/17 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động với tổng số 27 chuyền kiểm định và công suất tối đa đạt 1.830 lượt xe/ngày.

Đối với 10 trung tâm đang hoạt động, Sở GTVT đề nghị đảm bảo duy trì hoạt động ổn định để giải quyết nhu cầu kiểm định phương tiện tăng cao của người dân, chủ phương tiện đúng theo quy định, đồng thời phải đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện.

Các trung tâm bố trí thời gian làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân. “Đối với 3 trung tâm đăng kiểm thuộc Sở GTVT (50-01S, 50-02S và 50-03S) sẽ hoạt động xuyên Tết Dương lịch, chỉ nghỉ ngày chủ nhật, để phục vụ nhu cầu người dân”, ông An nói và cho biết thêm áp lực tinh thần của nhân viên đăng kiểm hiện nay rất lớn.

Chiều mai (30.12), Sở GTVT sẽ đi kiểm tra 3 trung tâm trực thuộc để đánh giá quy trình hiện tại, động viên tinh thần nhân viên.

Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng đề nghị trung tâm đăng kiểm tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm định để giải quyết nhanh chóng nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân. Đồng thời, phát phiếu, hẹn giờ cho các chủ phương tiện có nhu cầu đến kiểm định, để tránh việc dừng chờ ùn tắc trước khu vực trung tâm đăng kiểm.

Ông An cho biết Sở GTVT đã giao các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc phối hợp Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM và công an địa phương hướng dẫn, điều tiết giao thông và giải tán phương tiện dừng, chờ ngay trước các trung tâm đăng kiểm để đảm bảo giao thông qua khu vực được thông thoáng.





“Các chủ xe nên chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để đảm bảo phương tiện hoạt động luôn trong trạng thái tốt nhất và đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi đi kiểm định”, ông An khuyến cáo thêm.

Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cũng đưa ra con số 50% phương tiện phải "vòng đi vòng lại" vì không đạt đăng kiểm, chủ phương tiện phải đưa đi sửa chữa để đủ điều kiện lưu thông.

Ngoài 10 trung tâm đang hoạt động trên địa bàn, Sở GTVT cũng khuyến cáo người dân có thể lựa chọn các trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh lân cận để đưa phương tiện đến kiểm định, tránh tập trung quá nhiều tại một đơn vị.

Danh sách 10 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động tại TP.HCM: