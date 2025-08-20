TP.HCM: 95 phút ngưng tim, cụ ông người nước ngoài thoát chết ngoạn mục

Ngày 20.8, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, từ tháng 4 - 7.2025, Bệnh viện Quân y 175 đã cứu sống thành công 6 trường hợp ngưng tim ngoài bệnh viện.

95 phút ngưng tim vẫn được hồi sinh

Khoảng 6 giờ 30 ngày 11.7, ông W.C.N (74 tuổi, quốc tịch Malaysia và Singapore) đột ngột ngưng tim khi đang chơi tennis tại phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ), TP.HCM.

Ngưng tim 95 phút, bệnh nhân W.C.N được cứu sống tại Bệnh viện Quân y 175 ẢNH: BVCC

Ngay lúc đó, một nhân viên y tế gần hiện trường kịp thời thực hiện ép tim ngoài lồng ngực (CPR - kỹ thuật hồi sinh tim phổi) và gọi cấp cứu 115. Trong suốt quá trình vận chuyển, CPR được duy trì liên tục giúp máu lưu thông đến não và các cơ quan quan trọng.

Đến 7 giờ 20 phút, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Báo động đỏ được kích hoạt, huy động nhiều khoa tham gia cấp cứu.

Sau 45 phút hồi sinh tim phổi và sốc điện, nhịp tim bệnh nhân đã trở lại. Kết quả chụp mạch vành cho thấy, động mạch vành trái bị tắc hoàn toàn, bệnh nhân được can thiệp đặt stent (phương pháp y khoa giúp dòng máu lưu thông) khẩn cấp. Sau đó, bệnh nhân được điều trị tích cực và hồi phục hoàn toàn trước khi xuất viện.

Trung tá, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 Diệp Hồng Kháng, Phó chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Quân Y 175, cho biết: “Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi ngưng tim ngoài viện trong thời gian dài, nhưng vẫn được cứu sống thành công. Yếu tố then chốt là sự phối hợp liên chuyên khoa chặt chẽ. Mô hình điều trị toàn diện này giúp nâng cao cơ hội sống và hạn chế tổn thương não”.

Tầm quan trọng của hồi sinh tim phổi

Trong 4 tháng qua, Bệnh viện Quân y 175 còn cứu sống 5 bệnh nhân khác dù bị ngưng tim từ 10 - 35 phút. Nguyên nhân chủ yếu do tim co bóp bất thường hoặc nhồi máu cơ tim, khiến não dễ tổn thương nếu không cấp cứu kịp thời.

Trường hợp bệnh nhân P.V.L (80 tuổi) bị nhồi máu cơ tim khi đang đi bộ, được người xung quanh ép tim chỉ sau khoảng 2 phút ngưng tim. Khi nhập viện, sau 8 phút cấp cứu, tim bệnh nhân đã đập trở lại. Sau đó, bệnh nhân được can thiệp mạch vành khẩn cấp và xuất viện không để lại di chứng.

Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình huấn luyện đào tạo và diễn tập mô hình cấp cứu trước bệnh viện ẢNH: BVCC

Ngược lại, bệnh nhân P.T.B (20 tuổi) ngưng tim khi đá bóng, không được ép tim tại chỗ, khiến não thiếu oxy quá lâu. Dù được y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng nguy cơ tổn thương não vẫn rất cao.

Một trường hợp khác, bệnh nhân Đ.T.Q (20 tuổi) treo cổ tự tử, được ép tim sau khoảng 4 phút ngưng tim. Khi nhập viện, bệnh nhân chỉ cần thở máy ngắn hạn và hồi phục sau 2 tuần.

Bác sĩ Kháng cho biết, những bệnh nhân được hồi sinh tim phổi sớm tại hiện trường thường hồi phục nhanh hơn, dù thời gian ngưng tim dài. Ngược lại, nếu không được cấp cứu tại chỗ, việc điều trị sẽ khó khăn và nguy cơ để lại di chứng cao hơn.

Theo bác sĩ Kháng, để tối đa cơ hội sống sót cần đủ 3 yếu tố vàng: thực hiện hồi sinh tim phổi sớm tại hiện trường; hệ thống phản ứng nhanh trong bệnh viện để cấp cứu kịp thời; điều trị toàn diện sau hồi phục.

Giá trị của mô hình cấp cứu trước bệnh viện

Tại Việt Nam, ngưng tim, đuối nước và tai nạn cộng đồng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, phần lớn do thiếu kiến thức sơ cứu, xử trí chậm trễ hoặc sai cách.

Đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Đình Ân, chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Quân y 175, cho hay sơ cứu kịp thời tại hiện trường là “điều kiện cần”; điều trị chuyên sâu trong bệnh viện là “điều kiện đủ”. Đáp ứng đủ hai yếu tố này, cơ hội sống sót sẽ tăng rõ rệt.

Bác sĩ Ân đưa ra khuyến cáo, người trên 60 tuổi hoặc có bệnh tim mạch nên khám sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị và vận động điều độ. Mỗi gia đình cần học kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực để không bỏ lỡ “thời gian vàng”.

Nhận thấy tính cấp thiết, Bệnh viện Quân y 175 đã chủ trì đề tài cấp quốc gia Nghiên cứu xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình cấp cứu trước bệnh viện. Mô hình này đang được thử nghiệm tại TP.HCM và tỉnh Tiền Giang.

Thành công của mô hình cấp cứu trước bệnh viện tại Bệnh viện Quân y 175 đã khẳng định, phương pháp hồi sinh tim phổi không chỉ là kỹ năng y tế, mà còn là kỹ năng sinh tồn cần thiết cho mỗi người dân.