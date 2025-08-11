Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM cứu sống ngoạn mục hai ca sinh rớt đã ngưng tim

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
11/08/2025 16:42 GMT+7

Hai ca sinh rớt đã ngưng tim, ngưng thở được Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM hướng dẫn sơ cứu qua điện thoại và cứu sống ngoạn mục.

Ngày 11.8, Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM cho biết, chưa đầy một tháng, lực lượng cấp cứu ngoại viện TP.HCM đã cứu sống hai trẻ sơ sinh trong tình huống sinh rớt, vừa chào đời đã ngưng tim, ngưng thở.

Cụ thể, sáng 9.8, người phụ nữ mang thai 31 tuần ở phường Cát Lái (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM vừa tiêm thuốc trưởng thành phổi (sử dụng cho những thai phụ có nguy cơ sinh non - PV) thì bất ngờ vỡ ối và sinh rớt khi chờ xe cấp cứu.

Bé chào đời tím tái, mạch khó bắt. Người nhà lập tức gọi Trung tâm cấp cứu 115 và được điều phối viên hướng dẫn ép tim sơ cứu từ xa. 

Hai ê-kíp cấp cứu thuộc trạm vệ tinh Bệnh viện đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Lê Văn Thịnh nhanh chóng có mặt, lực lượng cấp cứu tiến hành kẹp dây rốn, truyền dịch và chuyển người mẹ đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh, bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Hiện bé có mạch ổn định, hô hấp yếu và đang được thở oxy tại Khoa Hồi sức sơ sinh.

Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM cứu sống ngoạn mục hai ca sinh rớt đã ngưng tim - Ảnh 1.

Khi gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, hãy gọi ngay 115 và bình tĩnh làm theo hướng dẫn để kịp thời cứu sống người thân

ẢNH: D.Y

Trước đó, ngày 23.7, tại phường Chánh Hưng (quận 8 cũ), TP.HCM, mẹ của sản phụ gọi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, không dám tiếp cận con gái và cháu.

Sau khi được điều phối viên Trung tâm cấp cứu 115 trấn an, bà kiểm tra, thấy cháu tím tái, ngưng thở và thực hiện ép tim hồi sức theo hướng dẫn qua điện thoại.

Hai ê-kíp cấp cứu thuộc Trung tâm cấp cứu 115 nhanh chóng có mặt, các bác sĩ và điều dưỡng tiếp tục hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, bóp bóng thở oxy, giúp bé hồng hào trở lại và có mạch rõ.

Bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1, mẹ đến Bệnh viện Từ Dũ. Trước đó, sản phụ đã khám thai và được chẩn đoán thai nhi có dây rốn quấn cổ 2 vòng, nước ối ít, dự sinh vào ngày 21.7. Hiện bé vẫn được điều trị tại Khoa Hồi sức sơ sinh của bệnh viện.

Theo Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM, hai trường hợp trên cho thấy tầm quan trọng của việc gọi 115 ngay khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Tổng đài cấp cứu 115 TP.HCM không chỉ điều phối lực lượng y tế đến nhanh nhất, mà còn hướng dẫn người dân thực hiện các bước sơ cứu kịp thời.

Trung tâm khuyến cáo, khi gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, hãy gọi ngay 115 và bình tĩnh làm theo hướng dẫn để kịp thời cứu sống người thân. 

