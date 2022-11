TP.HCM: Án mạng do giành khách giữa tài xế xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống

Ngày 9.11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Đăng Xuân (45 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) 12 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, giữa Xuân (tài xế xe ôm công nghệ) và Nguyễn Chí Hiệp (tài xế xe ôm tại Bến xe An Sương) xảy ra mâu thuẫn trong việc đón khách. Do còn bực tức, Hiệp phàn nàn với Nguyễn Tuấn An.

Lúc này, Mai Thanh Tú (cùng chạy xe ôm tại Bến xe An Sương) đứng gần đó hỏi, An liền nói xe ôm công nghệ hay giành khách của xe ôm truyền thống.

Khoảng 4 giờ ngày 14.6.2021, sau khi chở khách xong, Xuân chạy xe đến trước xe của An, Hiệp và nói: “Cùng hành nghề xe ôm với nhau, muốn đón khách thì từ từ đón”.

Lúc này, Tú trong quán nước gần đó đi đến cùng anh An dí đầu Xuân xuống đất đánh. Xuân dùng một tay che mặt, một tay lấy dao bấm trong túi quần ra đâm loạn xạ.

An bị Xuân đâm trúng ngực nên bỏ chạy tìm cây gỗ để đánh lại. Lúc quay lại, An thấy Tú đang dựa vào cột điện, bị thương nặng.





Theo kết luận giám định, Tú chết do sốc mất máu, vết thương đâm đứt tĩnh mạch cánh phải.

Sau khi gây án, Xuân bỏ chạy về nhà trọ và đón xe ôm đến bệnh viện khám vết thương ở mũi.

Ngày 15.6.2022, sau khi nghe tin Tú tử vong, Xuân đến Công an xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) đầu thú.

Tại CQĐT, Xuân khai nhận hành vi phạm tội, nhưng không nhớ đã đâm bao nhiêu nhát, đâm ai trước, ai sau. Con dao bấm Xuân mua và cất giữ từ lâu dùng để phòng thân.

Trong vụ tài xế xe ôm đâm đồng nghiệp tử vong, đối với hành vi An đánh Xuân và bị Xuân đâm gây thương tích 8%, CQĐT xác định không phải là nguyên nhân dẫn đến Xuân đâm Tú. Xuân đã bồi thường và được anh An làm đơn bãi nại, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, nên CQĐT không khởi tố An về tội “gây rối trật tự công cộng” và Xuân về tội “cố ý gây thương tích”.