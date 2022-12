TP.HCM: An ninh trật tự tại các bệnh viện, cơ sở y tế ngày càng phức tạp

Sáng 16.12, Công an TP.HCM phối hợp Sở Y tế TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học về "Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM".

Phát biểu mở đầu hội thảo, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, TP.HCM là nơi tập trung các bệnh viện và cơ sở y tế hàng đầu cả nước nhằm phục vụ và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. TP.HCM có 13 bệnh viện trung ương, bộ, ngành; 32 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa TP; 19 bệnh viện đa khoa quận, huyện, TP.Thủ Đức; 58 bệnh viện tư nhân; 6.300 phòng khám chuyên khoa, đa khoa; 5 trung tâm chuyên ngành y tế, vật tư, dự phòng. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an ninh, trật tự luôn được chú trọng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự cho các cơ sở y tế nói chung và người dân nói riêng.

Thực hiện quy chế 07 ngày 21.3.2014 giữa Công an TP và Sở Y tế TP về công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở lĩnh vực y tế trên địa bàn TP, việc phối hợp giữa Công an TP và Sở Y tế TP duy trì thường xuyên và chặt chẽ. Hai bên đã thống nhất về nhận thức và xác định rõ công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế là trách nhiệm của các thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc các bệnh viện, cơ sở y tế. Trong đó, lực lượng công an đóng vai trò hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ thực hiện.

Nhưng tình trạng quá tải, tập trung đông người tại các bệnh viện, cơ sở y tế trong thời gian qua đã và đang là điều kiện làm nảy sinh những hoạt động phức tạp, gây mất an ninh, trật tự như trộm cắp, bắt cóc trẻ em, bảo kê, cò môi giới khám, chữa bệnh, cạnh tranh dịch vụ người nuôi bệnh, xe cứu thương chở người bệnh…

Các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở khám, chữa bệnh có chiều hướng gia tăng và tính chất ngày càng nghiêm trọng.





Từ 2017 đến nay, TP ghi nhận có 314 vụ việc liên quan an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế. Cụ thể, có 2 vụ giết người, 6 vụ cố ý gây thương tích, 244 vụ gây rối trật tự công cộng; 13 vụ cò mồi, môi giới dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh gây rối trật tự công cộng; 59 vụ trộm cắp tài sản; 2 vụ làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; 7 vụ hủy hoại tài sản, cưỡng bức, cưỡng đoạt tài sản; 8 vụ đòi nợ thuê.

Ngoài ra, do lượng bệnh nhân từ các tỉnh về TP khám, chữa bệnh gia tăng nên dẫn đến tình trạng quá tải, chất lượng khám, chữa bệnh không được đảm bảo tại 1 số cơ sở y tế, 1 bộ phận người dân bức xúc, thiếu kiềm chế đã hành hung cán bộ y tế, nhân viên y tế; đập phá tài sản của bệnh viện. Các vụ việc này làm ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; tác động đến sức khỏe, tinh thần của nhân viên y tế; gây ra sự hoang mang, bức xúc dư luận xã hội.

"Vì vậy việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP là yêu cầu rất khách quan, cần thiết", người đứng đầu Công an TP nói.

Cũng theo thiếu tướng Lê Hồng Nam, hội thảo khoa học về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM ngày 16.12 là cụ thể hóa quy chế phối hợp 07 giữa Công an TP và Sở Y tế TP. Hội thảo có 20 tham luận của công an quận, huyện, cơ sở y tế.