Vụ Công ty tang lễ Hoàng Long: Khởi tố thêm 3 bị can là đồng phạm

Ngày 14.12, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Hoa (33 tuổi), Trần Thị Hoan (46 tuổi) và Đỗ Minh Tiến (35 tuổi), đều là cán bộ, nhân viên Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long.

Ba bị can này được xác định có vai trò đồng phạm với bị can Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Nam Định) về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" quy định tại điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Đình Giao về tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai", xảy ra tại xã Minh Thuận, H.Vụ Bản (Nam Định) từ tháng 10.2019.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ "Trốn thuế", xảy ra tại Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long trong các năm 2020, 2021 theo quy định tại điều 200 Bộ luật Hình sự.





Các quyết định và lệnh nêu trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Như Thanh Niên đưa tin trước đó, quá trình điều hành hoạt động Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long, ông Trần Đình Giao đã tự ý cho khắc con dấu mới để sử dụng khi chưa được sự đồng ý của Hội đồng quản trị lẫn Đại hội đồng cổ đông.

Hiện các vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Nam Định củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng.