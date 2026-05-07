Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Báo động tình trạng '2 giá' bất động sản để né thuế

Phan Thương
Phan Thương
07/05/2026 04:29 GMT+7

Qua kiểm sát hàng trăm vụ án dân sự, Viện KSND TP.HCM nhận thấy thực trạng kê khai giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn nhiều lần so với thực tế diễn ra rất phổ biến.

Ngày 7.5, thông tin từ Viện KSND TP.HCM cho biết cơ quan này vừa ban hành kiến nghị gửi cơ quan thuế TP.HCM về việc phòng ngừa vi phạm pháp luật trong kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng bất động sản.

TP.HCM: Báo động tình trạng nhà đất '2 giá' để né thuế - Ảnh 1.

Viện KSND TP.HCM kiến nghị cơ quan thuế TP.HCM cần tổ chức kiểm tra, rà soát chuyên đề với các hồ sơ có giá thấp bất thường

ẢNH: TƯ LIỆU

Theo Viện kiểm sát, từ năm 2024 đến nay, TAND TP.HCM thụ lý giải quyết 851 vụ án dân sự liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở. Đây là nhóm tranh chấp phức tạp, giá trị tài sản lớn.

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án, cơ quan kiểm sát phát hiện khoảng 27% số vụ án có dấu hiệu các bên đương dự "bắt tay" kê khai giá trên hợp đồng thấp hơn đáng kể so với giá trị giao dịch thực tế.

“Việc ghi giá thấp trong hợp đồng công chứng không chỉ nhằm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ mà còn gây thất thu ngân sách nhà nước”, văn bản kiến nghị nêu rõ.

Chênh lệch hơn chục tỉ đồng

Bản kiến nghị của Viện KSND TP.HCM dẫn chứng nhiều vụ án điển hình cho thấy mức độ nghiêm trọng của thực trạng này. Cụ thể, vụ án tại Bình Dương cũ (nay là TP.HCM), hợp đồng công chứng giữa ông L.V.Tr và ông N.T.N ghi giá 3,5 tỉ đồng, nhưng thực tế giao dịch lên tới 14,5 tỉ đồng, chênh lệch 11 tỉ đồng.

Vụ án tại thành phố Thủ Đức cũ giữa ông N.V.Đ chuyển nhượng cho ông H.M.T, nhà đất tại đường Kha Vạn Cân chỉ ghi giá 200 triệu đồng trên hợp đồng, trong khi giá thực là 3,4 tỉ đồng, gấp 17 lần. Vụ án tại huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM giữa bà T.T.Tr và bà T.T.G, giá thực tế 1,8 tỉ đồng nhưng hợp đồng công chứng chỉ ghi nhận 410 triệu đồng.

Trường hợp cá biệt khác, một giao dịch thực tế 1,07 tỉ đồng nhưng các bên chỉ ghi vỏn vẹn 20 triệu đồng trên giấy tờ.

Kiểm tra, rà soát chuyên đề với các hồ sơ bất thường

Trước tình hình trên, Viện KSND TP.HCM đánh giá hành vi này không chỉ thể hiện ý thức không tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân mà còn làm lũng đoạn tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Để chấn chỉnh, Viện KSND TP.HCM kiến nghị cơ quan thuế thành phố cần tổ chức kiểm tra, rà soát chuyên đề với các hồ sơ có giá thấp bất thường; khai thác thông tin, dữ liệu từ các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật để rà soát, xác định lại nghĩa vụ thuế và truy thu đối với các trường hợp kê khai không đúng thực tế.

Bên cạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tham chiếu, cơ quan kiểm sát cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền và cảnh báo rõ hậu quả pháp lý đối với hành vi kê khai không trung thực.

Tin liên quan

Lãnh đạo Viện KSND TP.HCM trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM

Lãnh đạo Viện KSND TP.HCM trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM

Viện trưởng Viện KSND TP.HCM Lê Văn Đông đã trúng cử đại biểu Quốc hội; Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM Ngô Phạm Việt trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Bất động sản Viện KSND TP.HCM thuế TP.HCM khai giá thấp hơn thực tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận