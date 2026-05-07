TP.HCM: Báo động tình trạng '2 giá' bất động sản để né thuế

Ngày 7.5, thông tin từ Viện KSND TP.HCM cho biết cơ quan này vừa ban hành kiến nghị gửi cơ quan thuế TP.HCM về việc phòng ngừa vi phạm pháp luật trong kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng bất động sản.

Viện KSND TP.HCM kiến nghị cơ quan thuế TP.HCM cần tổ chức kiểm tra, rà soát chuyên đề với các hồ sơ có giá thấp bất thường

Theo Viện kiểm sát, từ năm 2024 đến nay, TAND TP.HCM thụ lý giải quyết 851 vụ án dân sự liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở. Đây là nhóm tranh chấp phức tạp, giá trị tài sản lớn.

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án, cơ quan kiểm sát phát hiện khoảng 27% số vụ án có dấu hiệu các bên đương dự "bắt tay" kê khai giá trên hợp đồng thấp hơn đáng kể so với giá trị giao dịch thực tế.

“Việc ghi giá thấp trong hợp đồng công chứng không chỉ nhằm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ mà còn gây thất thu ngân sách nhà nước”, văn bản kiến nghị nêu rõ.

Chênh lệch hơn chục tỉ đồng

Bản kiến nghị của Viện KSND TP.HCM dẫn chứng nhiều vụ án điển hình cho thấy mức độ nghiêm trọng của thực trạng này. Cụ thể, vụ án tại Bình Dương cũ (nay là TP.HCM), hợp đồng công chứng giữa ông L.V.Tr và ông N.T.N ghi giá 3,5 tỉ đồng, nhưng thực tế giao dịch lên tới 14,5 tỉ đồng, chênh lệch 11 tỉ đồng.

Vụ án tại thành phố Thủ Đức cũ giữa ông N.V.Đ chuyển nhượng cho ông H.M.T, nhà đất tại đường Kha Vạn Cân chỉ ghi giá 200 triệu đồng trên hợp đồng, trong khi giá thực là 3,4 tỉ đồng, gấp 17 lần. Vụ án tại huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM giữa bà T.T.Tr và bà T.T.G, giá thực tế 1,8 tỉ đồng nhưng hợp đồng công chứng chỉ ghi nhận 410 triệu đồng.

Trường hợp cá biệt khác, một giao dịch thực tế 1,07 tỉ đồng nhưng các bên chỉ ghi vỏn vẹn 20 triệu đồng trên giấy tờ.

Kiểm tra, rà soát chuyên đề với các hồ sơ bất thường

Trước tình hình trên, Viện KSND TP.HCM đánh giá hành vi này không chỉ thể hiện ý thức không tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân mà còn làm lũng đoạn tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Để chấn chỉnh, Viện KSND TP.HCM kiến nghị cơ quan thuế thành phố cần tổ chức kiểm tra, rà soát chuyên đề với các hồ sơ có giá thấp bất thường; khai thác thông tin, dữ liệu từ các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật để rà soát, xác định lại nghĩa vụ thuế và truy thu đối với các trường hợp kê khai không đúng thực tế.

Bên cạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất tham chiếu, cơ quan kiểm sát cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền và cảnh báo rõ hậu quả pháp lý đối với hành vi kê khai không trung thực.